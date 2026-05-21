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Deportes A pocos días de la Copa del Mundo

“Me rompí un dedo”: la frase del “Dibu” Martínez que encendió las alarmas en la Selección

El arquero argentino reveló que sufrió una lesión durante la entrada en calor de la final que Aston Villa le ganó a Friburgo en Turquía. Aunque jugó todo el partido y levantó el trofeo, sus declaraciones generaron inquietud de cara al Mundial 2026.

21 de Mayo de 2026
"Dibu" Martínez.
"Dibu" Martínez.

El arquero argentino reveló que sufrió una lesión durante la entrada en calor de la final que Aston Villa le ganó a Friburgo en Turquía. Aunque jugó todo el partido y levantó el trofeo, sus declaraciones generaron inquietud de cara al Mundial 2026.

La consagración de Aston Villa en la Europa League dejó una noche inolvidable para Emiliano “Dibu” Martínez, aunque también abrió una señal de preocupación pensando en la Selección Argentina. El arquero campeón del mundo confesó después de la final que sufrió una lesión en uno de sus dedos durante la entrada en calor previa al partido disputado en Estambul, Turquía.

 

El conjunto inglés venció 3 a 0 a Friburgo y levantó el trofeo continental, pero una de las declaraciones del marplatense rápidamente tomó repercusión por la alarma que generó en el entorno futbolístico argentino.

 

 

“Me rompí un dedo”, expresó “DibuMartínez durante una entrevista con ESPN mientras celebraba el histórico título conseguido con Aston Villa. Más adelante, explicó cómo atravesó el encuentro pese al dolor y las dificultades que sintió durante el desarrollo del juego.

 

La confesión de “Dibu” Martínez

 

“La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor”, señaló el arquero argentino después de la final.

 

Luego agregó: “Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar”.

 

 

A pesar de la molestia física, “DibuMartínez disputó los 90 minutos y fue parte de la conquista europea de Aston Villa. El arquero también destacó el vínculo que mantiene con el club y sus hinchas tras obtener el primer gran título internacional de la institución en muchos años.

 

Qué se sabe sobre la lesión

 

Después de las declaraciones del futbolista, desde el entorno del arquero llevaron tranquilidad sobre su situación física. Según informó TyC Sports, la lesión no sería de gravedad y no afectaría la preparación de “DibuMartínez para el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

 

 

Más allá del problema en el dedo, el marplatense volvió a destacarse en una final y mantuvo una notable racha positiva en definiciones por títulos. Entre Arsenal, Aston Villa y la Selección Argentina, el arquero ya disputó siete finales y logró ganar todas.

 

Tras la consagración, “DibuMartínez también elogió al entrenador Unai Emery y remarcó la mentalidad competitiva que comparten dentro del plantel inglés. Después de los festejos en Turquía, el arquero dejó en claro cuál será su próximo objetivo: enfocarse en la próxima Copa del Mundo.

Temas:

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