Alumna ingresó con un cuchillo a una escuela y otro estudiante resultó herido al intentar desarmarla

Una situación de extrema tensión se registró este miércoles por la mañana en una escuela secundaria de Concordia, donde una alumna de 13 años ingresó al establecimiento con un cuchillo y protagonizó un episodio violento dentro del aula. Un compañero que intentó evitar una agresión logró quitarle el arma, aunque terminó con heridas leves.

El hecho ocurrió en el Instituto D-196 San Francisco, ubicado en la zona noroeste de la ciudad. De acuerdo a la información difundida por 7Paginas, la estudiante, que asiste a segundo año, extrajo un arma blanca durante la jornada escolar, lo que generó preocupación entre docentes y alumnos.

Ante la situación, uno de sus compañeros intervino rápidamente y consiguió desarmarla. Sin embargo, la adolescente reaccionó de manera alterada y comenzó a exigir que le devolvieran el cuchillo, al tiempo que lanzó amenazas contra el menor.

Posteriormente, la alumna tomó una birome y atacó al estudiante, provocándole lesiones punzantes en el pecho y el abdomen. Fuentes vinculadas al caso señalaron que las heridas fueron leves y no comprometieron la vida del adolescente.

Tras el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría Séptima acudieron al establecimiento educativo. Al llegar, las autoridades escolares ya habían logrado controlar la situación.

Según trascendió, la adolescente habría protagonizado otros episodios conflictivos en los últimos días dentro de la institución. Además, surgieron indicios de posibles situaciones de violencia en su entorno familiar, lo que motivaría la intervención de organismos especializados.

A raíz de lo ocurrido, se esperaba la actuación de equipos interdisciplinarios del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y de áreas de Salud Mental para brindar asistencia y contención tanto a la menor involucrada como a la comunidad educativa.