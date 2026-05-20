Despiste y vuelco en la Autovía 18: el auto quedó en un desagüe y el conductor atrapado

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre quedó atrapado tras el vuelco de un Peugeot 306 en San Salvador. Fue asistido y trasladado al hospital pero se confirmó que solamente sufrió lesiones leves.
El despiste y vuelco de un vehículo ocurrió este miércoles por la tarde en inmediaciones de la Autovía 18 y calle Jubileo, en la ciudad de San Salvador. Como consecuencia del siniestro vial, el conductor debió ser asistido y trasladado al hospital local, donde constataron que sufrió lesiones leves.
Según se informó, personal policial intervino tras el accidente protagonizado por un automóvil Peugeot 306 que circulaba por calle Jubileo en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con la Autovía 18, el conductor perdió el control del rodado al no advertir el cruce de un desagüe.
El vehículo terminó volcado
Producto de la maniobra, el automóvil salió de la calzada y terminó volcado sobre su costado derecho, a un costado del camino. El conductor, un hombre mayor de edad, quedó atrapado momentáneamente dentro del vehículo.
No obstante, logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Posteriormente, fue trasladado al hospital de San Salvador para una mejor evaluación médica y controles preventivos.
Desde la Policía se indicó que el hombre presentaba lesiones de carácter leves y no fue necesario un traslado de mayor complejidad.