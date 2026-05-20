Un motociclista fue hospitalizado tras chocar contra una camioneta en Concordia

Un motociclista de 21 años debió ser trasladado al hospital luego de protagonizar un fuerte choque contra una camioneta en la intersección de calles La Rioja y Tucumán.
Un motociclista fue hospitalizado durante la noche de este miércoles luego de verse involucrado en un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles La Rioja y Tucumán de Concordia. El hecho se registró pasadas las 22 horas y demandó la intervención de personal del Comando Radioeléctrico y de una ambulancia que asistió al conductor lesionado en el lugar del impacto.
De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el accidente involucró a una motocicleta Corven Energy 110 cc y una camioneta Baic X35. El conductor del rodado menor, un joven de 21 años, circulaba por calle Tucumán en sentido oeste-este cuando, por causas que todavía se encuentran bajo investigación, terminó colisionando contra el lateral izquierdo del vehículo de mayor porte.
La camioneta era conducida por una mujer de 51 años que transitaba por calle La Rioja en dirección sur-norte. El fuerte impacto provocó importantes daños materiales y dejó al motociclista tendido sobre la calzada, lo que generó preocupación entre vecinos y ocasionales transeúntes que se encontraban en la zona al momento del accidente, publicó Concordia Policiales.
Traslado al hospital y pericias en el lugar
A raíz del choque, una ambulancia acudió rápidamente al lugar para asistir al joven motociclista, quien posteriormente fue derivado hacia el hospital Delicia Concepción Masvernat para una evaluación médica más exhaustiva. Hasta el momento, se aguardaba el informe oficial sobre el carácter de las lesiones sufridas por el conductor de la moto.