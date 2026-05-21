Quiénes acceden a los créditos personales de $30.400.000 y las tasas de interés en mayo de 2026

Los créditos personales de hasta $30.400.000 ganan protagonismo entre quienes buscan financiamiento rápido y digital. Banco Galicia, Banco Nación y BBVA ofrecen líneas con cuotas fijas y distintos requisitos.
Los créditos personales de hasta $30.400.000 se consolidan como una de las opciones más buscadas por quienes necesitan financiamiento inmediato para afrontar gastos, realizar refacciones, concretar compras importantes o impulsar proyectos personales. En mayo de 2026, entidades como Banco Galicia, Banco Nación y BBVA mantienen activas líneas de crédito que permiten acceder a importantes sumas de dinero con gestión completamente online y acreditación rápida.
La posibilidad de realizar todo el trámite desde el celular o la computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria, convirtió a este tipo de financiación en una herramienta cada vez más utilizada. Además, las entidades ofrecen diferentes plazos de devolución, sistemas de cuotas fijas y alternativas adaptadas al perfil de cada cliente.
Aunque los montos máximos y las condiciones varían según la entidad y el historial crediticio del solicitante, las propuestas comparten algunos requisitos comunes: contar con ingresos demostrables, cumplir con ciertos límites de edad y mantener una relación cuota-ingreso compatible con las exigencias bancarias.
Banco Galicia: créditos personales de hasta $30.400.000
Entre las opciones disponibles en el mercado, Banco Galicia ofrece créditos personales con montos desde $1.000 hasta un máximo de $30.400.000. La financiación puede extenderse entre 6 y 72 meses bajo el sistema francés de amortización, con cuotas fijas y acreditación inmediata en cuenta.
Otro de los beneficios destacados es que el primer vencimiento opera recién a los 45 días de otorgado el crédito y no se cobran gastos administrativos de apertura. Sin embargo, las tasas de interés cambian considerablemente según el segmento bancario al que pertenezca el cliente.
Para los clientes Éminent, la Tasa Nominal Anual (TNA) es del 76%, con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 108,95% y un Costo Financiero Total (CFT) con IVA de 142,56%. En tanto, los clientes Plus o Gold afrontan una TNA del 109%, mientras que para los usuarios Move la tasa asciende al 132%, con costos financieros significativamente más elevados.
Desde la entidad aclararon que la tasa definitiva depende del análisis crediticio individual y se informa al momento de avanzar con la solicitud del crédito.
Banco Nación: financiación con cuotas fijas y libre destino
El Banco Nación también mantiene vigente una línea de créditos personales de libre destino que permite solicitar hasta $50.000.000, aunque muchos clientes optan por montos cercanos a los $30.400.000. La devolución puede realizarse en hasta 72 cuotas fijas bajo sistema francés.
Uno de los puntos destacados de esta línea es la posibilidad de renovar el crédito una vez cancelado al menos el 10% de las cuotas y siempre que el cliente registre buen comportamiento de pago. Además, el débito se realiza automáticamente desde la cuenta bancaria del titular.
Pueden acceder personas con actividad laboral y capacidad legal para contratar, además de jubilados, pensionados y retirados, incluso aquellos que no perciben haberes en el Banco Nación. La cuota mensual no debe superar el 30% de los ingresos declarados.
En cuanto a las tasas, los clientes que poseen paquete “Cuenta Nación” acceden a mejores condiciones: una TNA del 74%, una TEA de 105,05% y un Costo Financiero Total del 171,76%. Para quienes no cuentan con ese paquete, la TNA sube al 91% y la TEA alcanza el 140,40%.
BBVA: créditos online y montos elevados
El BBVA, por su parte, ofrece créditos personales con un tope general de $40.000.000 y la posibilidad de solicitar específicamente hasta $30.400.000 con plazos de devolución de entre 6 y 60 meses. Todo el proceso puede gestionarse de forma digital mediante la app oficial o el simulador online del banco.
Entre los requisitos figuran tener entre 18 y 74 años, acreditar ingresos mínimos de $308.200 y cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad desarrollada. Además, la relación entre la cuota y el ingreso no puede superar el 30%, señaló TN.
La entidad también establece condiciones específicas para jubilados y pensionados que cobren sus haberes en el banco, quienes pueden acceder a estas líneas con tasas fijas y sin costos de otorgamiento.
Actualmente, el BBVA aplica una TNA del 129%, una TEA del 240,51% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) del 323%, uno de los niveles más elevados entre las entidades analizadas.