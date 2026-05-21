ANSES recordó qué personas pueden adherirse al plan para completar aportes

La ANSES mantiene vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional, una herramienta destinada a personas que todavía no alcanzaron la edad jubilatoria pero necesitan completar años de aportes para acceder a una futura jubilación.

El régimen está orientado a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64, es decir, personas que se encuentran a diez años o menos de cumplir la edad requerida para jubilarse.

A través de este sistema, los beneficiarios pueden regularizar períodos de aportes faltantes hasta marzo de 2012 inclusive.

Quiénes pueden acceder al plan

El programa de la ANSES fue creado mediante la Ley 27.705 y apunta principalmente a trabajadores que no llegan a reunir los 30 años de aportes exigidos por el sistema previsional argentino.

Según informó el organismo, pueden adherirse mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 que todavía no hayan alcanzado la edad jubilatoria.

Además, el plan está destinado a personas que necesiten regularizar años de aportes faltantes para mejorar sus condiciones al momento de iniciar el trámite jubilatorio.

La medida funciona mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, conocida como UCAP, cuyo valor se actualiza en función de la base mínima imponible del régimen general.

Cómo iniciar el trámite en ANSES

La ANSES explicó que el primer paso para acceder al plan es ingresar a “Mi ANSES” y revisar el apartado denominado “Historial Laboral”.

Allí, cada persona puede verificar qué aportes figuran registrados y detectar posibles períodos trabajados que no aparecen incorporados al sistema.

Después de esa revisión, el interesado debe solicitar un turno presencial en una oficina de la ANSES, donde recibirá información sobre los años faltantes y el monto de deuda previsional que podría regularizar.

En caso de existir períodos laborales no registrados, el organismo indicó que también es posible iniciar un reconocimiento de servicios mediante la presentación de documentación respaldatoria.

El reconocimiento por tareas de cuidado

Además del plan de pagos, la ANSES mantiene vigente el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado destinado a mujeres de 60 años o más que hayan tenido hijos.

La iniciativa reconoce un año de aporte por cada hijo biológico y dos años por cada hijo adoptivo.

También contempla un año adicional en casos de hijos con discapacidad y dos años extra para madres que hayan percibido la Asignación Universal por Hijo durante doce años o más.