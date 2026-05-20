Están pronto a recibir el alta los trillizos internados en Chajarí: “La mamá necesitará brazos humanitarios para criarlos”

Los trillizos nacidos en el Hospital Masvernat de Concordia continúan evolucionando favorablemente en el Hospital Santa Rosa de Chajarí, donde permanecen bajo controles pediátricos y nutricionales. Según confirmó a Elonce el director del nosocomio, Daniel Benítez, los tres bebés ya superaron los dos kilos de peso y podrían recibir el alta médica en los próximos días.

“Es una gran alegría y algo muy extraño también”, expresó el profesional al referirse al caso de los pequeños Matías, Monserrat y Magnolia, oriundos de San José de Feliciano.

Magnolia, Montserrat y Matías (foto Hospital Santa Rosa de Chajarí)

Benítez explicó que el embarazo presentó una particularidad poco frecuente. “Son dos gemelitas y un mellizo. Uno de los óvulos se dividió en dos y por eso nacieron las gemelas, mientras que Matías es mellizo, en una bolsita aparte”, detalló.

Evolución favorable de los bebés

Los trillizos nacieron el 15 de abril en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia debido a que se trataba de un embarazo de riesgo y con bajo peso al nacer. Posteriormente fueron trasladados al Hospital al Santa Rosa de Chajarí para continuar con el proceso de recuperación.

El director del hospital indicó que los bebés aumentaron alrededor de 500 gramos cada uno desde su nacimiento y evolucionaron “muy bien” durante las últimas semanas.

Actualmente, Matías pesa aproximadamente 2,590 kilos y Monserrat ronda los 2,090 kilos, mientras que Magnolia, con 2,600 kilos, también mostró una evolución positiva tras atravesar un cuadro delicado durante su internación.

“En un par de días más ya podrían regresar a su ciudad”, sostuvo Benítez sobre la posibilidad del alta pediátrica.

Una mamá soltera y el desafío de criar a tres bebés

El director del hospital también remarcó la compleja situación familiar que atraviesa la madre de los trillizos, quien deberá afrontar la crianza de los tres bebés en simultáneo. “La mamá es mamá soltera y va a necesitar no solamente ayuda económica, sino también manos para poder colaborar”, expresó.

Además, explicó que los bebés continúan alimentándose con suplementos especiales debido al bajo peso con el que nacieron. “Las fórmulas maternas tienen un costo importante y seguramente la familia necesitará acompañamiento solidario”, señaló.

Benítez destacó el acompañamiento del personal médico y de enfermería durante la internación y sostuvo que el caso movilizó a toda la comunidad de Chajarí. “Hace unos diez años que no nacían trillizos en la región. Estamos felices y muy emocionados con este triunvirato”, afirmó.

Los trillizos nacidos en Concordia continúan su recuperación en Chajarí

Finalmente, el profesional consideró que será fundamental el apoyo social e institucional una vez que la familia regrese a San José de Feliciano. “Esperemos que el municipio y la comunidad puedan acompañar a esta mamá porque sola es muy difícil”, expresó. "Será un gran desafío", anticipó.