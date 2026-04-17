“Tres latidos únicos e irrepetibles”: las primeras imágenes de los trillizos nacidos en hospital entrerriano

El nacimiento de trillizos generó emoción y movilizó a toda una comunidad entrerriana, luego de que tres bebés llegaran al mundo en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

Se trata de Matías Gael, Magnolia Eva y Montserrat Paz, quienes nacieron mediante una cesárea programada y evolucionan favorablemente, según confirmaron familiares. La mamá, Flavia, es oriunda de San José de Feliciano y atraviesa este momento acompañada por sus allegados.

“Gracias a Dios, los tres se encuentran súper bien”, expresó su hermana, quien destacó la fortaleza de los pequeños en sus primeras horas de vida.

Evolución de los recién nacidos

Los trillizos nacieron con 33 semanas de gestación y fueron asistidos por el equipo de Neonatología del hospital, donde permanecen internados bajo seguimiento médico.

Los trillizos nacidos en Concordia (Facebook Gladis Wallingre)

Matías Gael, el de mayor peso, comenzó a alimentarse por sus propios medios, mientras que Magnolia Eva y Montserrat Paz, más pequeñas, recibían asistencia mediante sonda para garantizar su desarrollo.

Por indicación médica, los tres permanecerán internados hasta completar las semanas necesarias para su evolución, bajo controles permanentes.

Un nacimiento que conmovió al equipo médico

Desde el área de Neonatología destacaron la experiencia como un hecho significativo. La jefa de Clínica, Gladis Wallingre, describió el momento como “tres pequeños milagros” que nacieron con apenas minutos de diferencia.

Los trillizos nacidos en Concordia (Facebook Gladis Wallingre)

Según relató, Magnolia nació a las 20:47 con 1,625 kilos; Matías a las 20:49 con 2,090 kilos; y Montserrat a las 20:50 con 1,595 kilos.

La profesional resaltó el trabajo del equipo de salud y subrayó que, pese a la prematuridad, los bebés mostraron signos de fortaleza desde el inicio.

Campaña solidaria para acompañar a la familia

Más allá de la alegría por el nacimiento, la familia enfrenta un desafío importante: Flavia es madre soltera y deberá afrontar la crianza simultánea de tres bebés.

Ante esta situación, sus allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir elementos esenciales como ropa de bebé, pañales, leche y productos de higiene.

“Si criar un hijo no es fácil, imagínense tres al mismo tiempo”, expresaron desde su entorno, al convocar a la comunidad a colaborar.

Apoyo de la comunidad

El pedido apunta a fortalecer una red de acompañamiento en este momento clave, donde la logística y los costos se multiplican.

La familia destacó que cualquier aporte resulta significativo y valoró la solidaridad de quienes ya comenzaron a colaborar.

Mientras tanto, los trillizos continúan evolucionando bajo cuidados médicos y su historia se convirtió en un símbolo de esperanza y compromiso colectivo.