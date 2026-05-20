Los trillizos nacidos en Concordia continúan su recuperación en Chajarí

Los trillizos nacidos semanas atrás en el Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia comenzaron una nueva etapa de recuperación y seguimiento médico en el Hospital Santa Rosa de Chajarí.

Se trata de Matías Gael, Magnolia Eva y Montserrat Paz, hijos de una familia oriunda de San José de Feliciano, cuyo nacimiento movilizó a gran parte de la comunidad entrerriana.

Flavia y sus trillizos (foto Hospital Santa Rosa de Chajarí)

Los bebés continúan bajo cuidados médicos y seguimiento especializado mientras avanzan en un proceso de rehabilitación nutricional hasta recibir el alta definitiva.

Un nacimiento que conmovió a todos

Los trillizos habían nacido mediante una cesárea programada en el Hospital Masvernat de Concordia con 33 semanas de gestación.

Desde el primer momento permanecieron internados en el área de Neonatología debido a la prematurez y a la necesidad de controles permanentes.

La jefa de Clínica del hospital, Gladis Wallingre, había definido el nacimiento como “tres pequeños milagros” y destacó el trabajo realizado por el equipo de salud.

Cómo evolucionan los bebés

Según se informó oportunamente, Matías Gael nació con 2,090 kilos, mientras que Magnolia Eva y Montserrat Paz pesaron 1,625 y 1,595 kilos respectivamente.

Matías fue el primero en comenzar a alimentarse por sus propios medios, mientras que sus hermanas debieron recibir asistencia mediante sonda para favorecer su desarrollo.

En los últimos días, la familia confirmó que Matías y Montserrat evolucionaron favorablemente y permanecieron estables bajo seguimiento médico.

La situación de Magnolia

El caso más delicado continúa siendo el de Magnolia, quien presentó complicaciones vinculadas a una bacteria intrahospitalaria. La bebé permaneció bajo cuidados intensivos y monitoreo permanente por parte del equipo médico.

No obstante, la familia señaló que en las últimas jornadas mostró una leve mejoría, situación que renovó la esperanza de sus seres queridos.

Campañas solidarias y acompañamiento

La mamá de los trillizos, Flavia, es madre soltera y atraviesa junto a su entorno familiar un importante desafío para afrontar la crianza simultánea de los tres bebés.

Por ese motivo, allegados impulsaron campañas solidarias para reunir pañales, ropa, leche y elementos de higiene, además de colaborar con los gastos de internación y estadía.

Desde distintos puntos de Entre Ríos también se organizaron cadenas de oración y mensajes de acompañamiento para la recuperación de Magnolia y de toda la familia.