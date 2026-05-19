Cerró fábrica de aires acondicionados: 150 trabajadores despedidos, ocupación y quiebra

La Justicia decretó la quiebra de Aires del Sur (ADS), la empresa fabricante de los aires acondicionados Electra y Fedders, luego de que la propia firma solicitara el procedimiento en febrero a través de una presentación judicial realizada por su abogado. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1 del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego y publicada este martes en el Boletín Oficial.

El expediente judicial detalla que la quiebra fue solicitada por el propio deudor, luego de que fracasaran los intentos de sostener la continuidad productiva de la compañía. La empresa atravesaba una situación de cesación de pagos y no logró acceder a alternativas de financiamiento que le permitieran sostener su operatoria.

En su presentación, la firma explicó que la crisis se originó en una estructura económica y financiera profundamente deteriorada, agravada por las condiciones del mercado desde fines de 2023. Además, señaló que el modelo de negocio basado en preventa, financiamiento con cheques diferidos y compra de insumos importados se volvió inviable por el alto costo financiero.

Una crisis financiera sin salida

Según lo expuesto ante la Justicia, el esquema operativo de la empresa generaba un descalce estructural: el costo financiero superaba el margen operativo, lo que derivó en pérdidas acumuladas y un deterioro progresivo de su situación económica. Esta dinámica terminó por imposibilitar la continuidad de la actividad productiva.

La situación se agravó durante el verano, cuando la compañía otorgó vacaciones al personal durante el mes de enero. Al finalizar ese período, la planta ubicada en Río Grande quedó paralizada y no volvió a reanudar sus actividades, afectando directamente a más de 150 trabajadores.

En ese contexto, el 28 de febrero un grupo de empleados ocupó las instalaciones de la fábrica en reclamo de una solución ante la incertidumbre laboral y el freno total de la producción.

Una planta clave en la industria del frío

Aires del Sur había sido inaugurada en 2008 en un predio de 15.000 metros cuadrados en Tierra del Fuego. Con el tiempo, se consolidó como una de las empresas referentes del sector de climatización, con producción de aires acondicionados, ventiladores y extractores.

La compañía llegó a fabricar cerca de 100.000 unidades anuales, con una planta de aproximadamente 450 trabajadores y una red de distribución que abarcaba unos 50 distribuidores en el país. Su producción estaba orientada tanto al mercado residencial como comercial, alcanzando distintos segmentos del consumo masivo.

El cambio de manos ocurrido el año pasado no logró revertir el deterioro financiero. El nuevo directorio, integrado por capitales nacionales e israelíes, había advertido sobre una “estructura económica y financiera profundamente deteriorada”, sin éxito en los intentos de reactivación.

Con la decisión judicial, la empresa inicia ahora un proceso de liquidación bajo supervisión de la Justicia, mientras se define el futuro de los bienes, la operatoria y la situación de los trabajadores afectados.