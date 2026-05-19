Todos los productos de la "promo mundial" que se pueden comprar con Sidecreer

En el marco de una estrategia destinada a fortalecer el consumo y acompañar al comercio entrerriano, el Gobierno de Entre Ríos, a través de Sidecreer, lanzó una promoción especial que destinará 1.000 millones de pesos en beneficios y financiación para compras vinculadas a la próxima Copa Mundial de Fútbol.

Al respecto, el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, señaló que "decidimos realizar un aporte para reactivar el consumo en la provincia de Entre Ríos. Para ello vamos a destinar 1.000 millones de pesos que permitirán financiar productos seleccionados. Esta promoción, enmarcada en el contexto del Mundial, comenzó el 11 de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio".

La propuesta ya se encuentra disponible en la tienda online de la tarjeta y contempla importantes descuentos en productos de distintos rubros y comercios de la provincia. Entre los artículos incluidos se destacan motocicletas, televisores, notebooks, celulares, viajes, monopatines y bicicletas, entre otros.

La promoción ofrece descuentos del 30, 40 y hasta 50 por ciento en productos seleccionados, además de financiación en 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés, de acuerdo al tipo de tarjeta Sidecreer: Clásica, Platinum o Black.

El funcionario explicó que la iniciativa comenzó el 11 de mayo junto con el Hot Sale nacional y se extenderá hasta el 30 de junio en dos etapas: una primera, del 11 de mayo al 11 de junio, con un catálogo inicial de productos; y una segunda, del 11 de junio hasta fines del próximo mes, incorporando nuevos rubros y comercios adheridos.

Indicó además que "la iniciativa tiene dos objetivos. Por un lado, aprovechar el contexto comercial que genera el Mundial y, principalmente, impulsar la reactivación del consumo. En este escenario, acompañar a los comercios de la provincia es fundamental. Lo que hacemos es destinar estos 1.000 millones de pesos para que el comercio cobre el 100 por ciento del valor del producto y que el usuario pueda acceder a mejores precios y financiación".

Agregó que se espera ampliar la cantidad de comercios adheridos y continuar incorporando nuevos productos durante la segunda etapa de la promoción.

Además, destacó que la propuesta está abierta "a todos los comercios y productos que operan con Sidecreer. Somos la red más importante que tiene la provincia porque llegamos a todas las localidades, por eso esperamos que quienes no pudieron adherirse en esta primera etapa puedan hacerlo en la segunda".

Lo que sí pude extraer de forma visible es un listado inicial de productos destacados y categorías principales:

Los productos destacados en la primera etapa

CELULAR SAMSUNG A16 4/128 + FUENTE: PRECIO DE OFERTA: $ 203.750,00

MONOPATIN ELECTRICO VELOCIFERO ECOMAD 350W MW92 YELLOW: PRECIO DE OFERTA $ 868.875,00

MOTO SUZUKI AX100 PRECIO DE OFERTA: $ 1.586.000,00

CUBIERTA 205/55R16 LINGLONG CONFORT MASTER 91 V - PRECIO DE OFERTA $ 70.200,00

COCINA NEGRA ENLOZADA DURPOX MULTIGAS – FLORENCIA - PRECIO DE OFERTA $ 321.314,50

COMBO: RECUPLAST TECHOS IMPERMEABILIZANTE PREMIUN + RODILLO + PINCELETA –PRECIO DE OFERTA: $ 118.745,00

BICICLETA R29 GLOCK GK 4.0 (21VEL.) - PRECIO DE OFERTA: $ 290.000,00

SOFA 1.80 CUEROTEX CON CAMASTRO: PRECIO DE OFERTA $ 345.000,00

FREIDORA DE AIRE + PAVA ELÉCTRICA – PRECIO DE OFERTA $ 74.725,00

VIAJE A SAN RAFAEL Y SAN LUIS VACACIONES DE JULIO: PRECIO DE OFERTA $ 350.700,00

COCINA FLORENCIA 5516F GAS ENVASADO: PRECIO DE OFERTA: $ 265.199,40

HELADERA DREAN HDR370F50B CÍCLICA 364LT: PRECIO DE OFERTA $ 543.599,40

BICICLETA MTB 29ER OXEA RIDDICH 21VELOCIDADES FRENO A DISCO LÍNEA 2025 - PRECIO DE OFERTA $ 279.500

CUBIERTA APLUS NEU PSR 175/70R13 A609 82 - PRECIO DE OFERTA $ 50.400,00

TABLET KASSEL 7” 2/32GB – PRECIO DE OFERTA $ 24.950,00

PARLANTE BT SOUL XL1500 SUPER SOUND 60W - PRECIO DE OFERTA $ 124.500,00

MOTOROLA G06 4/64GB - PRECIO DE OFERTA $ 104.950,00

SILLON ESQUINERO 200 AMSTERDAM CON CAMASTRO FRANCONE - PRECIO DE OFERTA $ 975.000,00

VELOCIFERO MAD AIR 350W MW91 36V 7,8A YELLOW - PRECIO DE OFERTA $ 870.975,00

SMART TV SAMSUNG 85" QLED 4K - PRECIO DE OFERTA $ 2.099.999,50

PARLANTE TORRE DE SONIDO STROMBERG INSPIRE-PRO - PRECIO DE OFERTA $ 524.474,50

SAMSUNG SMART TV 75" - PRECIO DE OFERTA $ 1.154.999,50

MICROONDAS HISENSE 27L GRILL NEGRO H30MOBS9HG – PRECIO DE OFERTA $ 174.000

PARLANTE TW 1500 - PRECIO DE OFERTA $ 293.400,00

PARLANTE TW 2650 BP – PRECIO DE OFERTA $ 173.400,00

PROYECTOR MINI ULTRAHD HY-300 8000LM BLANCO - PRECIO DE OFERTA $ 62.750,00

SILLON ESQUINERO 240 X 160 ITALIANO CON CAMASTRO ARAÚ HOME - PRECIO DE OFERTA $ 445.000,00

El catálogo completo de productos y promociones puede consultarse en Sidecompras: www.sidecompras.com.ar

Cómo solicitar la tarjeta

Asimismo, se indicó que quienes todavía no cuentan con la tarjeta Sidecreer pueden solicitarla comunicándose vía WhatsApp al 3435309272 o llamando al 0810 555 3455.