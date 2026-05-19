Juicio por narcotráfico: Airaldi llegó al tribunal para ampliar su declaración

En medio de un amplio operativo de seguridad, Leonardo Airaldi llegó esta mañana a los tribunales federales de Paraná para ampliar su declaración en el marco de la causa por narcotráfico.
Minutos antes de las 9 de este martes, el productor agropecuario Leonardo Airaldi llegó al Tribunal Federal de Paraná, de calle Urquiza, para ampliar su indagatoria en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico.
El acusado llegó una camioneta blindada del Servicio Penitenciario Federal, en medio de un amplio operativo de seguridad implementado por el Grupo Especial de Intervención.
Vale recordar que en el marco del juicio oral por presunto narcotráfico, Airaldi había pedido ampliar su declaración este martes, día en que cumple 45 años.
El debate es considerado uno de los procesos judiciales más relevantes de la región en materia de narcotráfico, ya que unifica dos causas iniciadas en Entre Ríos y Santa Fe. El Tribunal Oral Federal está integrado por las juezas Noemí Berros y Emilce Rojas, junto al juez José María Escobar Cello.
Por la acusación intervienen el fiscal general José Ignacio Candioti, el fiscal auxiliar Juan Sebastián Podhainy, el titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, y el fiscal coadyuvante Martín Uriona.
El pedido de Airaldi
La semana pasada, la defensora Mariana Barbitta solicitó que Airaldi amplíe su declaración indagatoria, pedido que recibió dictamen favorable del fiscal Candioti.
Airaldi permanece detenido desde que avanzaron las investigaciones vinculadas al supuesto plan criminal para atentar contra la vida del fiscal que lo investigó, del juez federal Leandro Ríos y del ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
La última vez que el imputado estuvo en Paraná fue el 7 de marzo. En aquella oportunidad negó haber organizado un ataque contra funcionarios judiciales y aseguró: “Jamás se me cruzó por la cabeza sacarle la vida a nadie”.
Próximas audiencias y causas investigadas
El juicio continuará el 27 y 29 de mayo con nuevas jornadas destinadas a la producción de prueba por parte de la Fiscalía. Está previsto que declaren policías santafesinos que participaron del operativo realizado en Puerto Gaboto, donde fueron secuestrados casi 30 kilos de cocaína.
La droga fue encontrada en la vivienda del puestero Diego “Pete” Torres, frente a la localidad entrerriana de Las Cuevas. Según la hipótesis acusatoria, Torres respondía órdenes de Airaldi y la organización utilizaba campos, islas y hasta una pista clandestina sobre el río Paraná para el traslado de estupefacientes.
La segunda causa que llegó a juicio investiga una presunta estructura criminal que habría operado entre 2019 y 2024 mediante logística terrestre y fluvial en zonas rurales del departamento Diamante y otras áreas vinculadas al tráfico regional de droga.