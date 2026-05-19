Viajaba en un colectivo de Salta a Buenos Aires y le encontraron más de $160 millones sin declarar

Un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 9 terminó con el secuestro de casi 160 millones de pesos que eran transportados en un colectivo de larga distancia sin documentación que acreditara su origen o legalidad.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” de Gendarmería Nacional en el peaje Molle Yaco, ubicado en la localidad de Trancas, durante un control vehicular y documentológico.

Según informaron fuentes oficiales, el transporte de pasajeros había partido desde Salta con destino final en la ciudad de Buenos Aires cuando fue detenido para una inspección de rutina.

Cómo descubrieron el dinero

Durante la revisión del interior del colectivo, los gendarmes detectaron una mochila de mano que llamó la atención por el volumen y peso que presentaba.

Al abrir el equipaje, encontraron una importante cantidad de dinero en efectivo cuidadosamente guardada en su interior.

Ante la sospecha de una posible maniobra ilegal, intervino personal especializado de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses de Tucumán para realizar el conteo correspondiente.

Después del procedimiento, los efectivos determinaron que el pasajero transportaba un total de 159.980.000 pesos argentinos sin respaldo legal que justificara la tenencia y traslado de semejante suma.

Dinero secuestrado del pasajero del colectivo.

Intervino la Justicia Federal

Tras el hallazgo, tomó intervención el Juzgado Federal N° 3 junto a la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las autoridades ordenaron el secuestro del dinero y de la documentación considerada relevante para avanzar con la investigación vinculada a una presunta infracción a la Ley 24.769 del Régimen Penal Tributario.

Además, se dispuso identificar al propietario del equipaje, un ciudadano argentino que viajaba como pasajero del colectivo.

Qué decidió la Justicia

Aunque el dinero quedó secuestrado para continuar con las pericias correspondientes, el magistrado interviniente resolvió que el hombre permanezca en libertad mientras avanza la causa judicial.

Ahora, la investigación buscará determinar el origen de los fondos y si existen maniobras vinculadas a evasión tributaria, lavado de activos u otros delitos económicos.

El operativo se suma a otros controles realizados en rutas nacionales donde las fuerzas federales detectaron importantes movimientos de dinero en efectivo sin documentación respaldatoria.