Prefectura secuestró mercadería valuada en $43 millones en Concordia

Personal de Prefectura en Concordia detectó y secuestró mercadería de contrabando valuada en más de 43 millones de pesos, en un operativo realizado en la zona de “El Cuadrado” sobre el río Uruguay.
En la tarde del lunes 18 de mayo, Prefectura Concordia realizó un operativo que permitió incautar mercadería de contrabando con un valor que supera los 43 millones de pesos. La maniobra fue detectada en el kilómetro 329,6 del río Uruguay, en la zona conocida como “El Cuadrado”, cuando los responsables abandonaron una embarcación al advertir la presencia del personal a cargo del prefecto Jorge Ribinski.
Durante el procedimiento, los involucrados lograron darse a la fuga, pero la embarcación y la mercadería fueron aseguradas por la fuerza. Según informaron las autoridades, la acción se realizó por disposición de la jueza Federal, Analía Ramponi, junto al secretario ad hoc, Iñaki Bosch, quienes supervisaron el secuestro de 1.891 unidades de productos de origen extranjero.
Mercadería incautada y su valoración
Entre los artículos secuestrados se encontraron desodorantes, cigarrillos electrónicos, cremas anestésicas y prendas de vestir, todos destinados a ser trasladados hacia Uruguay de manera ilegal. De acuerdo al aforo realizado por la Prefectura, el valor total de los bienes incautados supera los 43 millones de pesos, cifra que refleja la magnitud de la operación.
Las autoridades detallaron que la totalidad de la mercadería quedó a disposición del Juzgado Federal, que determinará los pasos legales a seguir para los responsables de la maniobra. Este tipo de operativos forma parte de los controles permanentes que la Prefectura lleva adelante para prevenir el contrabando en las zonas fronterizas de Entre Ríos, publicó Concordia Policiales.
El prefecto Jorge Ribinski destacó la importancia de estos procedimientos para evitar pérdidas económicas y proteger el comercio legal en la región.