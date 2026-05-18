Juan Manuel Arbelo, nuevo rector de UNER: “Las transferencias a universidades disminuyeron 45,6%”

El rector recientemente asumido de la UNER, Juan Manuel Arbelo, advirtió sobre la situación crítica de la universidad pública en Entre Ríos, marcada por recortes, salarios en descenso y la falta de aplicación de la ley de financiamiento educativo.

“Realmente es un momento muy complicado para todo el sistema y más aún para las universidades del interior”, señaló en diálogo con Elonce. El rector destacó que las transferencias del Estado nacional al sistema universitario disminuyeron un 45,6%, afectando directamente los salarios y las becas estudiantiles.

“En estos últimos dos años hemos perdido casi el 8% de nuestros docentes, donde además el 70% son menores de 40 años. Para nosotros, perder un docente es perder prácticamente 15 años de formación”, explicó Arbelo, subrayando el riesgo institucional que enfrenta la universidad del interior.

En cuanto al presupuesto 2026 de la UNER sostuvo: “Básicamente estamos funcionando a mitad de posibilidades; el presupuesto debería hoy rondar en poco más de 90.000 millones de pesos”, afirmó el rector, resaltando que esta situación impacta tanto en la operatividad de la universidad como en la calidad académica.

La lucha por la ley de financiamiento educativo

Arbelo recordó que la ley de financiamiento universitario ya fue aprobada por el Congreso y validada por la justicia, pero aún no se aplica. “Llevamos 200 días de que la ley fue aprobada y no está siendo cumplida. Para nosotros esos fondos son vitales”, destacó.

El rector también remarcó la importancia de la inversión en educación superior: “Los países más avanzados invierten como mínimo el 2% de su PBI en educación superior; Argentina hoy está en un piso de 0,4%”. Sobre el impacto en la UNER, agregó: “El mayor desafío lo tenemos en los salarios de nuestros docentes y en las becas estudiantiles. De hecho, la mayor pérdida la han sufrido los estudiantes en cuanto a sus becas”.

Además, Arbelo valoró la movilización de estudiantes y docentes: “El denominador común de las marchas ha sido la conciencia de los jóvenes sobre la importancia de defender la universidad pública. Tenemos reuniones interclaustro con gremios, autoridades y estudiantes para sostener el dictado de clases sin perder el objetivo de lucha y reclamo”.

Resiliencia y futuro de la universidad del interior

Con 9 facultades, 50 carreras de grado, 45 posgrados y casi 29.000 alumnos, Arbelo destacó la necesidad de mantener la continuidad académica: “Tenemos que cuidar nuestro patrimonio, que es un patrimonio de la provincia. Nos permite ser resilientes ante esta situación”.

JUAN MANUEL ARBELO

Sobre las medidas concretas en caso de que no lleguen los fondos, señaló: “Una cosa es garantizar los salarios, pero también hay que pagar la luz, el gas y servicios. Nuestra experiencia de años nos permite tener un punto de partida para no pensar en el día a día, sino en sostener a nuestros estudiantes, docentes y no docentes”.

Finalmente, Arbelo enfatizó el reclamo al gobierno nacional: “La autoridad nacional tiene que aplicar el presupuesto y cumplir con la ley. Esto no es un capricho; es un reclamo legítimo del sistema universitario, aprobado por el Congreso y validado por la justicia”.

Su trayectoria comenzó en la Facultad de Bromatología de Gualeguaychú y pasó por la auditoría universitaria, la Secretaría Económico-Financiera y en varias oportunidades estuvo a cargo de la Secretaría General.