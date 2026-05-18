Robo en una ferretería de Paraná: “Es un vecino que estuvo preso”, afirmó el propietario sobre el detenido

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en la ciudad de Paraná, esta vez en el barrio San Agustín, donde un comerciante denunció que un hombre ingresó a robar a su depósito y alcanzó a sacar diversos elementos antes de ser detenido por la Policía.

El episodio ocurrió durante la mañana del domingo sobre calle Ituzaingó. Gabriel Rufiner, propietario del lugar, relató que fue alertado por efectivos policiales cerca de las 8:30, cuando un móvil que patrullaba la zona detectó movimientos sospechosos en el depósito.

“Me llama la policía diciéndome ‘usted es el propietario del depósito’, y cuando llego veo que una ventana que da a la calle estaba toda destruida y había una reja doblada”, contó el comerciante, quien además señaló que varios objetos ya habían sido retirados y dejados sobre la vía pública.

El sospechoso fue sorprendido por la Policía

Según relató Rufiner, los efectivos alcanzaron a ver al delincuente mientras sacaba mercadería del lugar. “Ellos pasan por la zona y ven que alguien estaba sacando cosas. Lo detienen y ahí se comunican conmigo”, explicó.

Entre los elementos que el hombre intentó llevarse había alimentos, pintura, sillones, ventiladores y otros productos que el comerciante almacenaba en el depósito. “Se tomó todo el tiempo. Había sacado varias cosas y otras estaban en la calle”, detalló.

El propietario sostuvo además que el sospechoso sería una persona conocida en el barrio. “Es un vecino que estuvo preso y hace poco salió. Ya ha hecho varias”, afirmó. En ese sentido, consideró que probablemente no actuó solo. “Para mí algún cómplice tuvo porque ese trabajo una sola persona no lo puede realizar”, remarcó.

Preocupación por la inseguridad en el barrio

Rufiner indicó que si bien había sufrido intentos de robo anteriormente, nunca había vivido una situación de estas características. “Había otros intentos de entrar y forcejeos en las rejas, pero esto ya fue distinto”, señaló.

El comerciante, que trabaja en la zona desde 1993, aseguró que muchos vecinos viven con preocupación este tipo de hechos. “Son cosas que pasan acá en el barrio. Ya se ha naturalizado la situación”, lamentó.

Detuvieron a un hombre que robó elementos de un depósito en barrio San Agustín

Además, explicó que desde hace tiempo atiende con medidas de seguridad reforzadas. “Estamos enrejados hace mucho tiempo. A veces atendemos a puerta cerrada dependiendo del horario”, comentó.

Finalmente, confirmó que realizó la denuncia policial y que el sospechoso habría vuelto a ser detenido en las últimas horas por otro episodio de violencia. “No sé cómo seguirá esto, pero parece que volvió a quedar preso”, concluyó.