Dieron a conocer el parte médico del padre de los dos niños fallecidos en el incendio en Concordia

El padre de los dos niños de 6 y 5 años que fallecieron en el incendio ocurrido en barrio La Bianca de Concordia debió ser trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat tras intentar rescatar a sus hijos durante el incendio. El hombre permaneció internado en terapia intensiva con un cuadro delicado debido a las lesiones sufridas por inhalación de humo y quemaduras internas en las vías respiratorias.

Fuentes relacionadas a la investigación confirmaron este lunes que al paciente se le practicó una extubación, es decir, el retiro del respirador y del tubo endotraqueal.

De acuerdo a lo informado por profesionales de la salud, el proceso no consiste simplemente en retirar el respirador, sino que forma parte de un protocolo conocido como “destete” o “weaning”, mediante el cual los médicos reducen progresivamente la asistencia mecánica hasta comprobar que el paciente puede volver a respirar por sus propios medios.

Cómo fue el procedimiento médico

Para poder avanzar con la extubación, los especialistas primero debieron verificar que las causas que motivaron la asistencia respiratoria estuvieran controladas.

En este caso, el paciente mostró una evolución favorable respecto de las lesiones provocadas por la inhalación de humo y el daño en las vías aéreas.

En rigor, los profesionales suspendieron gradualmente la sedación y redujeron el soporte del ventilador mecánico para evaluar la respuesta del organismo. Luego analizaron si el hombre tenía la fuerza suficiente para mantener protegidas sus vías respiratorias y sostener una respiración espontánea estable, informó Diario Río Uruguay.

Tras comprobar que el cuadro evolucionaba positivamente, el equipo médico decidió retirar el tubo endotraqueal de manera segura.

Esperan trasladarlo a una sala común

Fuentes profesionales contaron que durante esta jornada las autoridades del hospital Masvernat aguardaban la disponibilidad de una cama en una sala común para concretar el traslado del paciente fuera del área de terapia intensiva.

Mientras tanto, el hombre continúa evolucionando favorablemente.