Muerte de entrerriana en Mocoretá: el fiscal reveló la causa del deceso y descartó teorías falsas del caso

El Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó este lunes que la investigación por la muerte de Fabiana Smitarello, la entrerriana de 50 años encontrada sin vida en un departamento de Mocoretá, continúa en curso y todavía no se conocen las causas del fallecimiento.

En ese marco, el fiscal de Mocoretá, Bruno Monzón, advirtió sobre la circulación de teorías infundadas y versiones no confirmadas respecto al caso, y pidió prudencia mientras avanzan los estudios periciales, publicó El Litoral de Corrientes.

Según detalló el representante judicial, el Instituto Médico Forense (IMF) emitió un informe preliminar donde indicó que la causa inicial del deceso fue un colapso cardiopulmonar, aunque aclaró que la etiología aún permanece bajo estudio.

La investigación sigue abierta

El fiscal explicó que actualmente trabaja sobre distintas líneas investigativas, sustentadas en los elementos recolectados durante las pericias, entrevistas a allegados de la víctima y muestras extraídas del cuerpo para realizar estudios histopatológicos y análisis químicos forenses.

Además, uno de los aspectos que genera interrogantes es que no pudo localizarse el teléfono celular de la mujer en el domicilio donde fue encontrado el cuerpo. Sin embargo, desde la fiscalía remarcaron que esa situación no permite sostener ninguna hipótesis concreta sobre lo ocurrido.

Monzón insistió en que hasta el momento no fueron detectados signos de violencia, ni en el cuerpo ni en la propiedad donde se produjo el hallazgo, por lo que consideró apresurado vincular el caso con un homicidio o con teorías criminales difundidas públicamente.

“Son cuanto menos temerarias las hipótesis formuladas”, advirtió el fiscal respecto a algunas versiones periodísticas que hablaron de un supuesto asesinato o de un “plan macabro”.

Qué se sabe del caso

Fabiana Smitarello era oriunda de Villa del Rosario y fue hallada sin vida el pasado lunes en un departamento de Mocoretá.

Aunque los resultados de la autopsia podrían revelar la presencia de alguna sustancia tóxica, desde la fiscalía aclararon que esa eventualidad no implica automáticamente la existencia de un delito.

Por ese motivo, el Ministerio Público pidió cautela para evitar afectar la investigación y profundizar el dolor de familiares y vecinos de la comunidad, conmocionados por el hecho.

La causa permanece abierta y se aguardan los resultados finales de los estudios forenses, considerados claves para determinar qué ocurrió con Fabiana Smitarello.