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Licitaron nuevas obras para la recuperación de la trama vial

Se destaca la Repavimentación y Recuperación de la Trama Vial Etapa 2, que intervendrá corredores estratégicos y calles del transporte público. Además, se abrieron sobres para obras de cordón cuneta y de mejoramiento vial en las zonas Este y Sureste, en el marco del Presupuesto Participativo.

18 de Mayo de 2026

Se destaca la Repavimentación y Recuperación de la Trama Vial Etapa 2, que intervendrá corredores estratégicos y calles del transporte público. Además, se abrieron sobres para obras de cordón cuneta y de mejoramiento vial en las zonas Este y Sureste, en el marco del Presupuesto Participativo.

La obra de repavimentación y recuperación de la trama vial busca intervenir calles con alto nivel de circulación y desgaste, para mejorar las condiciones de transitabilidad, accesibilidad y seguridad vial.

“En este plan de recuperación de la trama vial, en esta etapa 2, nos enfocaremos en arterias donde circula el transporte público y los corredores principales. Con estos trabajos buscamos garantizar la circulación y la seguridad vial, a través de un mantenimiento óptimo de las arterias”, señaló el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

El plan contempla bacheo en caliente con material asfáltico, reparación del pavimento de hormigón, reconstrucción de cordones cuneta, obras complementarias y la ejecución de rampas peatonales.

Las intervenciones están previstas en arterias de la zona mencionada, con el objetivo de fortalecer la conectividad urbana, mejorar el escurrimiento de aguas de lluvia y mejorar las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, también se realizó la apertura de sobres para una obra de cordones cuneta y mejoramiento de las calles de los barrios El Trébol, Vicoer 46 Viviendas y 20 de Junio, en la zona Este y Sureste de la ciudad, en el marco del programa Presupuesto Participativo.

Con esta obra, se busca consolidar calles y optimizar el drenaje pluvial para evitar anegamientos.

Las tareas se desarrollarán en las calles Gdor. Tibiletti; calles A, B y C del barrio Vicoer 46 Viviendas; calle 1344 del barrio 20 de Junio; y calles Las Alverjillas y Las Marimoñas del barrio El Trébol. En total, se intervendrán más de 1.100 metros lineales de calles, y se repararán más de 1.500 baches en un plazo estimado de ejecución de 180 días corridos.

Licitaron nuevas obras para la recuperación de la trama vial
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