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Barrio Mariano Moreno: La Municipalidad recupera la Plaza Primera Junta

Avanzan los trabajos de remodelación integral del espacio público. La intervención contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, mejoras en accesibilidad e iluminación y fue definida por vecinos en el marco del Presupuesto Participativo 2023.

18 de Mayo de 2026

Avanzan los trabajos de remodelación integral del espacio público. La intervención contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, mejoras en accesibilidad e iluminación y fue definida por vecinos en el marco del Presupuesto Participativo 2023.

La plaza Primera Junta está ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva. La obra contempla la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, renovación del sector de juegos infantiles con propuestas accesibles, nuevas veredas y rampas, colocación de bancos y bebederos y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos se ejecutan con recursos y personal municipal.

La intervención surge de una propuesta priorizada por vecinos del barrio en el marco del Presupuesto Participativo 2023, mediante instancias de participación y asambleas barriales en las que se definieron las principales necesidades para el espacio público.

Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, destacó: “Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, y este es un espacio clave en este sector de la ciudad. No solo por la demanda de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene una matrícula cercana a 500 alumnos, sino también por otras comunidades educativas que conforman un entramado muy importante para el barrio. Este es un lugar de espera de los padres y también de disfrute de los chicos”.

El proyecto incorpora criterios de accesibilidad y espacios inclusivos, además de infraestructura recreativa y deportiva pensada para el uso cotidiano de niños, jóvenes y familias.

La iniciativa contó con la participación de instituciones educativas, vecinos y jóvenes de la zona, quienes formaron parte de las instancias de intercambio y construcción colectiva vinculadas al proyecto.

Además de las mejoras estructurales, la obra busca consolidar un espacio de encuentro y convivencia para el barrio, fortaleciendo el uso comunitario del espacio público y promoviendo entornos más seguros, accesibles e integradores.

Finalmente, Estela Pelser, integrante de la Comisión Vecinal Mariano Moreno, valoró: “Todo lo que sea en beneficio de los niños y adolescentes es fundamental, sobre todo para que tengan un espacio donde sentirse contenidos, disfrutar al aire libre y realizar actividades saludables”. Además, destacó la importancia de contar con “un espacio limpio y cuidado, porque eso es parte de lo que como comunidad podemos brindarles a nuestros chicos”.

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