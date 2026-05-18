Barrio Mariano Moreno: La Municipalidad recupera la Plaza Primera Junta

Avanzan los trabajos de remodelación integral del espacio público. La intervención contempla nuevos sectores recreativos y deportivos, mejoras en accesibilidad e iluminación y fue definida por vecinos en el marco del Presupuesto Participativo 2023.
La plaza Primera Junta está ubicada entre las calles Gendarmería Nacional, Raúl Humberto Zaccaro, Alvar Núñez Cabeza de Vaca y Amaro Villanueva. La obra contempla la construcción de un playón deportivo con media cancha de básquet, renovación del sector de juegos infantiles con propuestas accesibles, nuevas veredas y rampas, colocación de bancos y bebederos y mejoras en el sistema de iluminación. Los trabajos se ejecutan con recursos y personal municipal.
La intervención surge de una propuesta priorizada por vecinos del barrio en el marco del Presupuesto Participativo 2023, mediante instancias de participación y asambleas barriales en las que se definieron las principales necesidades para el espacio público.
Rubén Clavenzani, secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, destacó: “Es una decisión política de nuestra intendenta Rosario Romero, y este es un espacio clave en este sector de la ciudad. No solo por la demanda de la escuela Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene una matrícula cercana a 500 alumnos, sino también por otras comunidades educativas que conforman un entramado muy importante para el barrio. Este es un lugar de espera de los padres y también de disfrute de los chicos”.
El proyecto incorpora criterios de accesibilidad y espacios inclusivos, además de infraestructura recreativa y deportiva pensada para el uso cotidiano de niños, jóvenes y familias.
La iniciativa contó con la participación de instituciones educativas, vecinos y jóvenes de la zona, quienes formaron parte de las instancias de intercambio y construcción colectiva vinculadas al proyecto.
Además de las mejoras estructurales, la obra busca consolidar un espacio de encuentro y convivencia para el barrio, fortaleciendo el uso comunitario del espacio público y promoviendo entornos más seguros, accesibles e integradores.
Finalmente, Estela Pelser, integrante de la Comisión Vecinal Mariano Moreno, valoró: “Todo lo que sea en beneficio de los niños y adolescentes es fundamental, sobre todo para que tengan un espacio donde sentirse contenidos, disfrutar al aire libre y realizar actividades saludables”. Además, destacó la importancia de contar con “un espacio limpio y cuidado, porque eso es parte de lo que como comunidad podemos brindarles a nuestros chicos”.