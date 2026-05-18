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Paraná Semana de Mayo

Alumnos del nivel inicial repartieron escarapelas en la peatonal de Paraná

En el marco del Día de la Escarapela y del inicio de la Semana de Mayo, alumnos del nivel inicial de la Escuela Galileo Galilei realizaron una emotiva actividad en el centro de la ciudad, donde repartieron escarapelas, supo Elonce.

18 de Mayo de 2026
La actividad se desarrolló en la peatonal
La actividad se desarrolló en la peatonal

REDACCIÓN ELONCE

En el marco del Día de la Escarapela y del inicio de la Semana de Mayo, alumnos del nivel inicial de la Escuela Galileo Galilei realizaron una emotiva actividad en el centro de la ciudad, donde repartieron escarapelas, supo Elonce.

En el marco del Día de la Escarapela y del inicio de la Semana de Mayo, alumnos del nivel inicial de la Escuela Galileo Galilei realizaron una emotiva actividad en el centro de la ciudad, donde repartieron escarapelas a vecinos y comerciantes que transitaban por la peatonal y la Plaza San Miguel.

 

La propuesta contó con la participación de las salas de 3, 4 y 5 años, acompañadas por docentes y familias que se sumaron a la jornada patria.

 

 

La docente Dolly, destacó a Elonce la importancia de poder llevar adelante la actividad al aire libre y el entusiasmo de los chicos durante la mañana. “Nos ayudó que el día esté soleado para poder salir con los chicos. Salió salita de tres, de cuatro y los de cinco, que son los que están acá, en distintos sectores del centro y de la Plaza San Miguel, para poder repartir escarapelas y empezar la Semana de Mayo”, señaló.

 

La respuesta de la comunidad fue muy cálida. Según relató la docente, las escarapelas se agotaron rápidamente: “No quedó ninguna, incluso se acercaban a pedirles, no solo que ellos repartían”, comentó entre risas.

 

 

Durante la actividad también participaron madres, padres y abuelos que acompañaron orgullosos a los más pequeños, que estaban vestidos para la ocasión, algunos representando figuras típicas de la época colonial, como damas antiguas.

 

Consultada sobre cómo se trabaja el sentido patriótico con los niños desde temprana edad, Dolly remarcó el valor de las acciones cotidianas dentro de la escuela: “Es un día a día. Por supuesto, las efemérides son las que marcan más visualmente eso, pero el día a día se hace patria con ellos desde los valores que transmitimos cotidianamente. Los símbolos patrios ayudan a unirnos también con las familias en los actos escolares y en este tipo de actividades que surgen para salir y unirnos con la familia”, explicó.

 

 

El cierre de la jornada tuvo un momento especial cuando docentes, alumnos y familias compartieron un grito colectivo de “¡Viva la Patria!”, acompañado por aplausos y sonrisas. Elonce.com

 

Los alumnos del jardín Galileo Galilei celebran en el día de la escarapela

Temas:

Semana de Mayo día de la escarapela
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