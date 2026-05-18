Internaron a Chiche Gelblung y preocupa su estado de salud 

El periodista Chiche Gelblung se encuentra internado en terapia intensiva y hay incertidumbre por su estado de salud. Hace casi un mes, tuvo una caída en su casa y le colocaron dos stents.
Durante los últimos meses, el periodista Chiche Gelblung, de 82 años, mantuvo un perfil bajo, enfocado en su agenda profesional al frente de sus programas de televisión y de radio. Sin embargo, en las últimas horas, encendió las alarmas tras conocerse que se encuentra internado en terapia intensiva.
"Él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud", informó Pía Shaw en el programa de Georgina Barbarossa.
"Está despierto, está siendo evaluado. Ayer estuvo hasta muy tarde mandando unos mensajes. El golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio y le quedó una cicatriz cerca del lado del ojo izquierdo", sumó la panelista.
Según explicó Pía, los especialistas intentarían determinar si la caída que sufrió en su domicilio tuvo algo que ver en la nueva descompensación o se trata de episodios aislados.
Cabe recordar que el conductor ya había sido internado hace poco, el lunes 20 de abril en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.
"Le dieron el alta y los médicos le pidieron que no vaya a trabajar. Le dijeron: 'Chiche, quedate descansando'. De hecho, ellos no saben que hoy él fue a trabajar a la radio y a su programa de televisión", había contado Pilar Smith en LAM (América TV).
Luego, Gelblung habló de su cuadro e intentó desdramatizar la situación. “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, aseguró el periodista en diálogo con LAM.
En esa misma línea, el periodista señalaba: “Pero ya está, ya pasó, se superó”, con la intención de transmitir calma. Lo cierto es que los médicos le recomendaron que hiciera reposo y él no cumplió. Ahora una vez más preocupa su estado de salud.