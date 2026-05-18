Reforma laboral: qué indemnización corresponde a empleados contratados antes del cambio de ley

REDACCIÓN ELONCE
La reforma laboral modificó el cálculo de indemnizaciones, eliminó multas y habilitó fondos de cese. Cómo se aplicará a trabajadores contratados antes de la nueva ley. Qué cambia en las indemnizaciones por despido.
La reforma laboral volvió a instalar el debate sobre qué normativa corresponde aplicar al momento de calcular una indemnización por despido. El punto central se vinculó con los trabajadores contratados antes de la entrada en vigencia de la nueva ley y despedidos posteriormente, una situación que comenzó a generar consultas entre empleados, sindicatos y empresas.
Especialistas en derecho laboral coincidieron en que la interpretación predominante de la jurisprudencia argentina estableció que la ley aplicable es la vigente al momento de la desvinculación y no la que regía cuando comenzó la relación laboral. Bajo ese criterio, si el despido ocurre después de la implementación de la reforma laboral, la indemnización deberá calcularse según las nuevas reglas.
La discusión cobró relevancia debido a los cambios incorporados por la Ley de Modernización Laboral, que introdujo modificaciones en la base indemnizatoria, eliminó multas laborales y habilitó mecanismos alternativos como fondos de cese laboral.
La fecha del despido define la ley aplicable
La doctrina laboral mayoritaria sostuvo que el derecho a percibir una indemnización bajo determinado régimen no se consolidó al momento de la contratación, sino cuando efectivamente se produjo el despido.
En ese marco, los especialistas diferenciaron entre “derechos adquiridos” y “derechos en expectativa”. Los primeros ya forman parte del patrimonio del trabajador y no pueden ser modificados en su perjuicio, mientras que los segundos dependen de que determinadas condiciones legales permanezcan vigentes hasta que ocurra el hecho que los activa.
Por eso, en materia de despidos, la indemnización es considerada una expectativa hasta que la desvinculación se concreta. Así, el cálculo suele regirse por la normativa vigente al momento del despido.
El abogado laboralista Julián A. de Diego sostuvo que algunos aspectos de la reforma podrían encontrar límites cuando existan derechos adquiridos ya consolidados en contratos individuales o convenios colectivos.
Según explicó, el debate no se centró en la retroactividad de la ley, sino en su aplicación hacia adelante sobre relaciones laborales que continúan vigentes. En ese sentido, indicó que las normas laborales de orden público y las condiciones más beneficiosas para el trabajador no pueden ser alteradas de manera perjudicial.
Sin embargo, la interpretación predominante entre académicos y especialistas señaló que no existiría un doble régimen indemnizatorio, salvo que la propia ley establezca expresamente excepciones para contratos anteriores, algo que no figura en el texto con media sanción.
Cómo cambia el cálculo de la indemnización
Uno de los ejes centrales de la reforma laboral fue la modificación del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regula la indemnización por antigüedad.
La fórmula general se mantuvo: un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor de tres meses. No obstante, cambió la composición de la base salarial utilizada para calcular el monto final.
Con el nuevo esquema, la indemnización se calculará sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año, aunque quedarán excluidos diversos conceptos que históricamente generaban litigios y aumentaban el monto indemnizatorio.
Entre los conceptos excluidos aparecen el aguinaldo, bonos extraordinarios, premios anuales, pagos no habituales, compensaciones excepcionales y vacaciones no gozadas.
La modificación impactará especialmente sobre trabajadores con salarios variables o remuneraciones complementadas mediante bonos y premios, ya que esos ingresos dejarán de integrar la base de cálculo indemnizatoria, publicó IProfesional.
Especialistas señalaron que la reducción de la base salarial será uno de los puntos más discutidos judicialmente una vez que la reforma entre plenamente en vigencia.
Fondos de cese y nuevos mecanismos
La reforma laboral también habilitó la creación de sistemas alternativos para reemplazar la indemnización tradicional por despido. Los convenios colectivos podrán implementar fondos de cese laboral, seguros de despido, sistemas mixtos y fideicomisos laborales. El modelo tomó como referencia el esquema utilizado en la industria de la construcción, donde el empleador realiza aportes mensuales a un fondo específico y no existe una indemnización tradicional al finalizar la relación laboral.
La aplicación de estos mecanismos dependerá de cada actividad y de las negociaciones sindicales, por lo que no entrarán automáticamente en vigencia para todos los trabajadores. Además, la ley incorporó el denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos relacionados con indemnizaciones, preavisos y otras obligaciones derivadas de despidos.
El sistema previó aportes empresariales diferenciados: 1% del salario para grandes empresas y 2,5% para pequeñas y medianas empresas.
Según el Gobierno, el objetivo será crear una herramienta financiera que permita afrontar costos derivados de desvinculaciones y disminuir el impacto económico de litigios laborales.
Cambios en juicios laborales y multas
Otro aspecto relevante de la reforma laboral fue la modificación del sistema de actualización de créditos laborales. La nueva normativa estableció que las deudas laborales deberán ajustarse mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC más una tasa adicional del 3% anual. Hasta ahora, distintos tribunales aplicaban criterios diversos para calcular intereses, lo que generaba diferencias importantes entre sentencias.
El Gobierno sostuvo que la medida apunta a unificar parámetros y reducir litigiosidad. La reforma también incorporó la posibilidad de pagar determinadas condenas judiciales en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, actualizadas por IPC más una tasa anual del 3%.
Sectores sindicales y especialistas laboralistas cuestionaron la iniciativa al considerar que podría demorar el cobro efectivo de créditos laborales.
Otro cambio de fuerte impacto fue la eliminación de multas previstas en leyes vinculadas al empleo no registrado y la registración deficiente.
Período de prueba y cuestionamientos
La reforma laboral amplió además los períodos de prueba en distintos regímenes laborales, incluido el trabajo en casas particulares.
Durante ese plazo, el empleador podrá extinguir la relación laboral sin abonar indemnización por antigüedad, ampliando así el tiempo durante el cual las empresas podrán desvincular personal con menor costo económico.
Diversos artículos de la Ley de Modernización Laboral ya comenzaron a ser discutidos en tribunales laborales y podrían derivar en nuevos fallos judiciales sobre constitucionalidad y alcance de las medidas. Entre los puntos más cuestionados aparecen la reducción de la base indemnizatoria, la eliminación de multas, el pago de sentencias en cuotas, la limitación de reclamos civiles y la implementación de fondos de cese laboral.
Mientras sectores empresariales sostuvieron que la reforma brindará mayor previsibilidad jurídica y reducirá costos, organizaciones sindicales advirtieron que varias medidas podrían afectar el principio protectorio del derecho laboral argentino.
En ese contexto, la discusión sobre qué ley corresponde aplicar a trabajadores contratados antes de la reforma aparece como uno de los aspectos centrales del nuevo escenario laboral. La interpretación predominante entre especialistas y antecedentes judiciales indicó que la fecha del despido será el elemento decisivo para determinar qué régimen deberá utilizarse en cada caso.