Alarmas en la Selección Argentina: Nico Paz no jugó por una lesión

A menos de un mes del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina sumó una nueva preocupación física en medio de la cuenta regresiva para la presentación de la lista definitiva de Lionel Scaloni.

Nicolás Paz no fue convocado este domingo en la victoria de Como por 1 a 0 frente a Parma debido a un golpe en la rodilla izquierda que arrastra desde el encuentro disputado ante Hellas Verona.

Aunque desde el club italiano aseguran que no se trata de una lesión grave, el cuerpo técnico de la Selección Argentina sigue de cerca la evolución del futbolista por los dolores que todavía presenta.

La Selección Argentina sigue de cerca su evolución

Según trascendió, Scaloni y su equipo médico analizaron los estudios realizados al mediocampista, aunque todavía existen dudas sobre cómo se encuentra físicamente.

Por ese motivo, en los próximos días uno de los médicos de la Selección Argentina viajará para evaluar personalmente al futbolista y tener un panorama más claro de la situación.

Nico Paz.

La preocupación aparece en un momento sensible, ya que el entrenador argentino debe presentar la lista definitiva de 26 jugadores antes del 30 de mayo y Nicolás Paz aparece como uno de los futbolistas con más chances de integrar la nómina mundialista.

La gran temporada de Nicolás Paz en Italia

El exjugador de Real Madrid viene de completar una destacada temporada en la Serie A con la camiseta de Como, donde acumuló 12 goles y siete asistencias en 35 partidos.

Además, sumó un tanto y una asistencia en sus participaciones por la Copa Italia y se convirtió en una de las revelaciones del fútbol italiano durante la temporada.

En Italia incluso sostienen que, si evoluciona favorablemente, podría reaparecer el próximo domingo frente a Cremonese, en un partido clave para las aspiraciones europeas de Como.

Con la camiseta de la Selección Argentina, Nicolás Paz disputó hasta el momento ocho partidos y convirtió un gol en un amistoso frente a Mauritania durante la última fecha FIFA.