Diputada nacional entrerriana propone ampliar las horas de clase en escuelas públicas

La diputada nacional Blanca Osuna impulsa una iniciativa para garantizar un mínimo de 25 horas semanales de clase en escuelas públicas en niveles primarios y secundarios.
La diputada nacional entrerriana Blanca Osuna (PJ) impulsa una iniciativa para garantizar un mínimo de 25 horas semanales de clase en primaria y secundaria. El Estado nacional financiaría hasta el 80% del costo salarial durante cinco años y el programa pondría el foco en Lengua, Matemática y la mejora de las trayectorias educativas.
La legisladora presentó un proyecto de ley para crear el programa nacional “Universalización de la jornada extendida o completa” con el fin de ampliar la carga horaria en escuelas públicas primarias y secundarias de todo el país.
La iniciativa propone garantizar un mínimo de 25 horas semanales de clase y apunta a fortalecer especialmente los aprendizajes en Lengua y Matemática. Además, incorpora objetivos específicos para el nivel secundario, vinculados a la convivencia escolar, la salud mental y la articulación con el mundo del trabajo.
El proyecto establece que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación dependiente del Ministerio de Capital Humano, deberá financiar hasta el 80% del financiamiento correspondiente a la diferencia en los salarios brutos de docentes, equipos directivos y demás personal necesario para la implementación de la extensión horaria en las escuelas primarias y secundarias de gestión estatal.
En los fundamentos, Osuna sostuvo que el proyecto busca dar continuidad y rango de ley al programa impulsado en 2022 por el entonces Ministerio de Educación, en el marco de resoluciones del Consejo Federal de Educación.
Según destacó, a partir de la implementación del programa, hacia fines de 2023 el 83% de las escuelas del país había alcanzado al menos 25 horas semanales de clase, mientras que la cantidad de establecimientos con jornada extendida o completa creció un 50%.
Hasta la puesta en marcha de esa política, solo el 22% de las escuelas argentinas tenía jornada extendida y el 78% mantenía un esquema de 20 horas semanales.
Además, remarcó que 22 jurisdicciones firmaron convenios para avanzar con la ampliación horaria. En ese marco, 12.228 escuelas extendieron su carga horaria -11.268 ya implementadas y 960 planificadas- y 1.120 establecimientos fueron convertidos en escuelas de jornada completa.
Actualmente, el programa alcanza a 11.731 escuelas y a 1.923.921 estudiantes, lo que representa al 62% de las escuelas primarias del país bajo un esquema de extensión horaria con financiamiento nacional. Según señaló la diputada, el programa continúa vigente debido a que la resolución que lo regula se extiende hasta 2027. (Fuente: APF)