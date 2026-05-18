Aguinaldo para empleadas domésticas: con aumentos, cuánto cobrarán y cuándo se paga

Con nuevos valores y ajustes salariales vigentes, la liquidación del medio aguinaldo cambia las cuentas para empleadores de casas particulares. Cómo se calcula, qué montos estiman y qué pasa con quienes comenzaron a trabajar este año.
El aguinaldo para empleadas domésticas volverá a representar durante junio un ingreso clave para miles de trabajadoras de casas particulares en Argentina. La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) alcanzará tanto al personal mensualizado como a quienes trabajan por hora o por jornada, siempre que la relación laboral se encuentre registrada bajo el régimen vigente.
El pago llegará en un contexto marcado por las actualizaciones salariales y el impacto persistente de la inflación sobre los ingresos familiares. Por ese motivo, el aguinaldo aparece como un ingreso adicional esperado tanto por trabajadoras como por empleadores en todo el país.
Según la normativa que regula al sector de casas particulares, la primera cuota del SAC deberá abonarse el 30 de junio de 2026, fecha que coincide con el cierre del primer semestre del año.
Cuál es el plazo máximo para pagar el aguinaldo
Aunque la fecha principal de pago es el 30 de junio, la legislación laboral contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para cumplir con la obligación sin quedar formalmente en infracción.
De esta manera, los empleadores podrán pagar el aguinaldo hasta el 6 de julio de 2026. Sin embargo, especialistas laborales y contables recomendaron realizar el depósito dentro del plazo original para evitar reclamos o inconvenientes vinculados con la registración laboral.
Además, recordaron que el SAC debe aparecer discriminado en el recibo oficial de sueldo junto con el resto de los conceptos salariales.
El beneficio alcanza a todas las categorías contempladas dentro del régimen de trabajo en casas particulares.
Entre ellas figuran el personal para tareas generales, cuidado de personas, caseros, supervisores y personal destinado a tareas específicas.
La obligación de pago también incluye a trabajadoras contratadas por jornada u hora, siempre que la relación laboral esté debidamente registrada ante los organismos correspondientes.
Cómo se calcula el aguinaldo de casas particulares
El cálculo del aguinaldo se realiza tomando el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026.
Por ese motivo, los aumentos salariales otorgados durante mayo y junio tendrán impacto directo sobre el monto final que percibirá cada trabajadora.
En los casos en que la empleada no haya trabajado durante todo el semestre, el SAC deberá liquidarse de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado.
La fórmula utilizada para calcular el aguinaldo proporcional es:
SAC = (Mejor sueldo / 12) × Meses trabajados.
Especialistas explicaron que el cálculo no contempla únicamente el salario básico, sino también otros conceptos adicionales que integran la remuneración habitual de la trabajadora.
Entre esos adicionales aparecen el plus por antigüedad y el adicional por zona desfavorable en las regiones donde corresponde según la normativa laboral vigente.
Qué montos se estiman para junio de 2026
Con las escalas salariales vigentes para el sector, una trabajadora encuadrada en la categoría Tareas Generales con retiro percibirá un aguinaldo estimado en aproximadamente $217.600.
En tanto, para el personal sin retiro, el monto proyectado rondará los $240.554, aunque las cifras podrán variar según cada relación laboral.
Los valores definitivos dependerán de factores como la antigüedad, la carga horaria semanal, los adicionales específicos y posibles acuerdos salariales particulares entre empleador y trabajadora.
El adicional por antigüedad equivale al 1% del salario por cada año trabajado para el mismo empleador y también impacta sobre el cálculo del aguinaldo.
En las denominadas zonas desfavorables, especialmente en determinadas regiones del sur argentino, la normativa prevé un adicional específico que incrementa tanto el salario mensual como el monto del SAC.
Por esa razón, trabajadoras con igual categoría pueden percibir aguinaldos distintos dependiendo de la región donde desempeñen tareas y de los adicionales incorporados a su sueldo habitual.
Qué ocurre con quienes comenzaron a trabajar este año
Las empleadas domésticas que iniciaron su actividad durante el primer semestre de 2026 también tendrán derecho a cobrar aguinaldo.
En esos casos, el pago se efectuará de manera proporcional al tiempo trabajado desde el inicio de la relación laboral.
Por ejemplo, si la trabajadora comenzó a desempeñarse en marzo, el cálculo se realizará tomando únicamente los meses trabajados entre marzo y junio.
El criterio se aplica tanto para personal mensualizado como para quienes perciben remuneraciones por hora o por jornada.
Especialistas remarcaron que la registración formal resulta fundamental para garantizar el acceso al aguinaldo y al resto de los derechos laborales previstos para el sector.
Entre esos derechos aparecen los aportes jubilatorios, cobertura médica, vacaciones pagas y licencias laborales.
El impacto económico del aguinaldo
El pago del SAC representa un refuerzo económico importante para uno de los sectores más sensibles frente a la inflación y el aumento del costo de vida.
Durante los últimos meses, las negociaciones paritarias permitieron actualizar parcialmente las escalas salariales de las trabajadoras de casas particulares mediante distintos incrementos.
Sin embargo, continuaron los reclamos relacionados con la pérdida de poder adquisitivo frente al ritmo de suba de precios. En ese escenario, el aguinaldo aparece como una herramienta clave para afrontar gastos acumulados, consumos del segundo semestre y obligaciones cotidianas de los hogares.
Además, especialistas laborales remarcaron la importancia de cumplir correctamente con los plazos y formalidades del pago para evitar conflictos posteriores entre empleadores y trabajadoras.
También recomendaron verificar las escalas salariales actualizadas y controlar que el cálculo contemple todos los conceptos remunerativos incluidos en el sueldo habitual.
Con el cierre del primer semestre de 2026, el aguinaldo volverá a ocupar un lugar central dentro del régimen de casas particulares, tanto por su impacto económico como por las obligaciones legales que implica para miles de empleadores y trabajadoras en Argentina.