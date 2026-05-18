Ayudar Hace Bien: invitan a vecinos a acercar donaciones de útiles a la Escuela del CAE

REDACCIÓN ELONCE
La campaña “Vamos Juntos a la Escuela”, coordinada por Ayudar Hace Bien, continuará en la Escuela del Club Atlético Estudiantes con recepción de útiles y ropa deportiva para estudiantes. Convocan también a vecinos de la zona a acercar sus donaciones a la institución, sobre calle Alfredo Nux 760.
La campaña solidaria “Vamos Juntos a la Escuela”, coordinada por Fundación Ayudar Hace Bien, continuará desarrollándose en la Escuela del Club Atlético Estudiantes de Paraná con el objetivo de recolectar útiles escolares y elementos deportivos destinados a estudiantes de distintas instituciones educativas de la cuidad.
La iniciativa cuenta con la participación del centro de estudiantes del establecimiento educativo y busca reunir materiales escolares en buen estado para colaborar con alumnos que los necesiten. “Juntamos un montón de útiles escolares y ahora vamos a seguir difundiendo con más información”, expresaron alumnas que participan de la organización.
Según explicaron a Elonce, se colocarán cajas en los accesos de la escuela para que estudiantes, familias y vecinos puedan acercar donaciones durante toda la jornada escolar, de lunes a viernes de 7.20 a 14.10. Entre los elementos solicitados figuran lápices, carpetas, hojas, cuadernillos y otros materiales necesarios para el estudio.
Convocan también a vecinos de la zona
Desde el centro de estudiantes señalaron que la campaña no está dirigida únicamente a la comunidad educativa del colegio, sino también a vecinos que deseen colaborar. Para ello, impulsarán una fuerte difusión mediante redes sociales y actividades internas.
“Creemos que cualquier ayuda, aunque parezca pequeña, suma muchísimo. Si cada uno aporta su granito de arena se puede lograr algo muy bueno”, manifestaron las estudiantes durante la convocatoria solidaria.
Además, destacaron que este tipo de acciones solidarias también fortalece los vínculos entre estudiantes y fomenta valores de solidaridad y compromiso social. “Ayudar beneficia también a nosotros porque sabemos que hay gente que podrá disfrutar la escuela como nosotros”, afirmaron.
El cierre será con una Fiesta de la Solidaridad
La cara visible de Fundación Ayudar Hace Bien, Claudia Luero, explicó a Elonce que esta primera etapa del año permitirá beneficiar a seis escuelas de Paraná y tendrá como destinataria final a la Escuela Garcilazo.
El cierre formal de la colecta se realizará el próximo miércoles 20 de mayo con una "gran fiesta de la solidaridad" en la Escuela del CAE, donde alumnos de cuarto grado recibirán a estudiantes de la escuela beneficiada en una jornada vinculada a la solidaridad.
Durante la campaña también se recibirán zapatillas, medias y remeras deportivas en buenas condiciones, con el objetivo de ampliar la ayuda destinada a los chicos y chicas que asisten a las instituciones beneficiadas.