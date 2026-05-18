Amenazaron a la madre de una niña abusada y le incendiaron la vivienda

La joven había reclamado en Tribunales de Concordia la detención de su madre por presunta complicidad en el abuso sexual de su hija de dos años. Tras las amenazas, perdió todo en un incendio.
La causa por el abuso sexual de una niña de dos años en Concordia sumó nuevos episodios de extrema gravedad luego de que la madre de la menor denunciara amenazas de muerte y el incendio intencional de su vivienda en Colonia Roca.
La joven, identificada como Camila Fernández, había reclamado públicamente en Tribunales de Concordia la detención de su propia madre, a quien señala como presunta cómplice del acusado por el abuso de la niña. El principal imputado es Sebastián Domingo Salinas, de 33 años, quien permanece detenido en una dependencia policial de esa localidad.
Según relató la mujer, las amenazas comenzaron pocas horas después de difundirse su pedido de justicia, según publicó 7Páginas.
Denunció amenazas de su hermano
Camila aseguró que el viernes por la tarde recibió un mensaje de audio enviado presuntamente por su hermano de 20 años, Kevin Alejandro, quien la habría amenazado de muerte y advertido que incendiarían su casa si su madre terminaba detenida por sus declaraciones.
Horas después de esa situación, alrededor de las 22.30, la joven fue alertada de que su vivienda, ubicada en calles Los Espinillos y San Juan de Colonia Roca, estaba envuelta en llamas.
“Perdí todo. Cuando llegué a mi casa ya no quedaba nada”, manifestó la mujer, quien formalizó denuncias contra su hermano y su madre por lo sucedido.
La Justicia convocó a una audiencia urgente
Ante la gravedad de los hechos, la Justicia de Concordia convocó para este lunes una audiencia en la que se analizarán medidas de protección para la joven y se avanzará en la investigación por las amenazas y el incendio.
Camila contó además que actualmente se encuentra alojada en la vivienda de su abuela paterna y que recibió ayuda del municipio de Concordia tras perder todas sus pertenencias en el incendio.
“No voy a parar hasta que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hija”, afirmó la mujer.
El caso de abuso que conmocionó a Concordia
La causa se originó el pasado 7 de mayo, cuando la madre de la menor denunció que su hija había sido abusada sexualmente mientras permanecía al cuidado de su abuela en el barrio Universidad.
Según relató, la abuela se habría ausentado del domicilio y dejó a la niña bajo el cuidado de su pareja, Sebastián Salinas. Al regresar de manera imprevista, Camila escuchó los llantos de la pequeña y descubrió la situación que luego fue confirmada por el médico forense.
De acuerdo con la denuncia, la menor sufrió lesiones graves y debió recibir tratamiento médico prolongado. La investigación continúa bajo intervención judicial.