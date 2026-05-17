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Detuvieron a un hombre mientras robaba mercadería de una ferretería de Paraná

El sospechoso fue sorprendido por la Policía de Paraná cuando retiraba elementos por una ventana dañada de un depósito comercial. Recuperaron gran cantidad de objetos robados.

17 de Mayo de 2026
Detenido en Paraná
Detenido en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

El sospechoso fue sorprendido por la Policía de Paraná cuando retiraba elementos por una ventana dañada de un depósito comercial. Recuperaron gran cantidad de objetos robados.

Un hombre fue detenido durante un operativo policial luego de ser sorprendido mientras sustraía mercadería del depósito de una ferretería ubicado sobre calle Ituzaingó en Paraná.

 

El procedimiento se desarrolló en el marco de los operativos de prevención y seguridad que realizaba personal policial en la zona, cuando los efectivos observaron a un sujeto retirando distintos elementos a través de una ventana dañada del comercio.

 

Al inspeccionar el lugar, los uniformados constataron que se trataba del depósito de una ferretería y encontraron una importante cantidad de objetos preparados para ser trasladados.

Recuperaron gran cantidad de mercadería

 

Entre los elementos secuestrados se encontraban un rollo de manguera, quince alargues, cuatro baldes de pintura, dos ventiladores y distintos artículos de cerrajería.

 

Posteriormente, durante un rastrillaje realizado en las inmediaciones, la Policía halló más objetos ocultos a pocos metros del lugar, entre ellos un tarro de membrana, una estufa, un rollo de caño y otros dos alargues.

 

La investigación continuó en el domicilio de un familiar del sospechoso, situado en la misma zona, donde también fueron encontrados numerosos elementos presuntamente robados.

 

Hallaron objetos en la casa de un familiar

 

En esa vivienda, los efectivos secuestraron 29 rollos de manguera cerrados, dos sillones de playa, dos mesas plegables de madera y un ventilador de pie.

 

El propietario de la ferretería se presentó en el lugar y reconoció la totalidad de los objetos recuperados como pertenecientes a su comercio.

 

Por disposición del fiscal interviniente, el acusado fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Temas:

Detenido en Paraná operativo policial
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