Detuvieron en Brasil a un ejecutivo chileno por insultos racistas en un vuelo

Un ciudadano chileno, ejecutivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional de LATAM Airlines.
Un ciudadano chileno, ejecutivo de la empresa pesquera Landes, fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de insultos racistas y homofóbicos durante un vuelo internacional de LATAM Airlines.
El hecho ocurrió el 10 de mayo en un avión que cubría la ruta entre São Paulo y Frankfurt. Según trascendió, el directivo regresaba de una actividad oficial vinculada a la feria Interzoo 2026, realizada en Alemania.
Durante el viaje, el pasajero habría dirigido expresiones discriminatorias hacia un integrante de la tripulación y realizado comentarios ofensivos relacionados con el color de piel y la orientación sexual de otras personas presentes en la aeronave.
"Discriminador serial"
Por este chileno que en pleno vuelo discriminó a un pasajero y terminó detenido: "Para mí es un problema ser gay, tienes la piel negra, mono, tenes olor a negro". pic.twitter.com/v5ORAwEufK— Un poco de Tendencias (@UnPocoTende) May 16, 2026
Ante la situación, personal de la aerolínea intervino para controlar el episodio y posteriormente presentó una denuncia formal ante la Policía Federal de Brasil. La detención se concretó en el aeropuerto internacional de Guarulhos durante la escala de regreso hacia Chile.
Desde LATAM Airlines indicaron que colaboraron con la investigación llevada adelante por las autoridades brasileñas tras la denuncia realizada por la compañía.
Por su parte, la empresa Landes aseguró que tomó conocimiento del caso a través de los medios de comunicación y comunicó la suspensión preventiva del ejecutivo involucrado, quien debía reincorporarse a sus tareas el lunes 18 de mayo.
En un comunicado interno, la firma expresó que “condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia” y sostuvo que ese tipo de conductas “son incompatibles con los valores de la empresa”.
Además, remarcó que su política de no discriminación alcanza a todos los integrantes de la compañía “sin excepciones” y anticipó que continuará evaluando medidas ante la gravedad de lo sucedido.
El caso se sumó a otros episodios recientes registrados en Brasil durante 2026 vinculados a expresiones racistas protagonizadas por ciudadanos sudamericanos. Entre ellos, se encuentran denuncias contra turistas y deportistas extranjeros por agresiones discriminatorias ocurridas en ciudades como Copacabana e Ipanema.