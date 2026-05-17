Di María, repudiado por la hinchada de River: lo que dijo tras la eliminación de Central

Luego de la derrota de Rosario Central frente a River Plate en el estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura, Ángel Di María analizó el desempeño de su equipo y se refirió al recibimiento hostil que tuvo por parte de los hinchas del conjunto millonario.

“¡Fideo secanucas!”, le cantó una multitud al campeón del mundo, producto de su amistad con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

El Canalla cayó 1-0 por un penal convertido por Facundo Colidio y quedó eliminado del certamen local. Tras el encuentro, el campeón del mundo destacó el rendimiento del equipo rosarino durante la competencia y pidió enfocarse en los próximos compromisos por la Copa Libertadores.

“Estoy muy contento y orgulloso de mi equipo. Hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder y hoy nos tocó perder. Ahora hay que seguir mirando hacia adelante”, expresó Di María en diálogo con ESPN.

"FIDEO SECA NUCAS", el cántico de los hinchas de RIVER contra ÁNGEL DI MARÍA pic.twitter.com/5RBXQGFMFI — Diario Olé (@DiarioOle) May 16, 2026

Sobre los silbidos que recibió en el Monumental, el futbolista relativizó la situación y sostuvo: “Es folclore del fútbol. En esta cancha fui ovacionado muchas veces y en mi memoria va a quedar eso. Hoy estoy vistiendo esta camiseta y no la de la Selección”.

El delantero también hizo referencia al desgaste físico del plantel y cuestionó las críticas vinculadas a la acumulación de partidos. “Muchos hablan de otros equipos, pero Central nunca tuvo descanso. Hasta jugamos un partido en dos días y nunca nos quejamos”, afirmó.

Además, relató las complicaciones que atravesó la delegación rosarina para viajar a Buenos Aires. “Nos tocó venir en colectivo porque no se podía aterrizar en Aeroparque”, explicó.

Di María regresó a Rosario Central en julio de 2025 y desde entonces disputó 34 partidos, con 13 goles y siete asistencias. En esta nueva etapa convirtió tantos en clásicos ante Newell's Old Boys y también frente a Boca Juniors, Racing Club e Independiente.

El atacante debutó en Central en 2005 y emigró en 2007 al Benfica. Sumando ambas etapas en el club rosarino, acumula 70 partidos, 19 goles y nueve asistencias.

“CENTRAL NUNCA TUVO DESCANSO…” “NOS TOCÓ VENIR EN COLECTIVO PORQUE NO SÉ QUE PASÓ EN AEROPARQUE…” “FOLKLORE DEL FÚTBOL” (por los silbidos de los hinchas de River en el Más Monumental) 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/HTtEiQ6xAO — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2026

En declaraciones ael futbolista también se refirió a la polémica arbitral instalada en la previa del encuentro ante River. “Sabíamos que estas cosas podían pasar acá. Estás jugando de visitante, ellos te presionan y cuesta un poco más”, manifestó.

Sin profundizar en la discusión, agregó: “El fútbol es así. Antes estas cosas pasaban y no se hablaban tanto. Ahora sí. Nosotros tenemos que seguir pensando en lo que viene”.