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Joven conductor destrozó la rueda del auto al chocar contra una puntera en Paraná

El joven conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una estructura de delimitación vial ubicada sobre calle Buenos Aires, durante la madrugada de este domingo en Paraná.

17 de Mayo de 2026
Accidente en Paraná
Accidente en Paraná Foto: Policía de Entre Ríos

El joven conductor de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una estructura de delimitación vial ubicada sobre calle Buenos Aires, durante la madrugada de este domingo en Paraná.

Un joven de 19 años perdió el control del automóvil que conducía y terminó chocando contra una de las punteras que delimitan la calzada del área peatonal; ocurrió en la madrugada de este domingo sobre calle Buenos Aires en Paraná.

 

Según se informó, el conductor circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend cuando, por causas que se tratan de establecer, impactó contra la estructura vial ubicada sobre la calle.

Accidente en Paran&aacute; (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Afortunadamente, el accidente no dejó personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en el vehículo involucrado.

 

Tras el choque, efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y asistir al conductor mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

 

Posteriormente se dio aviso a la compañía aseguradora, que coordinó el retiro del automóvil mediante una grúa para normalizar el tránsito en la zona peatonal.

Temas:

calle Buenos Aires Accidente en Paraná choque puntera Paraná
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