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Policiales Siniestro vial en la madrugada de domingo

Por un desperfecto mecánico, una camioneta cayó al arroyo desde un puente en Concordia

Una mujer fue trasladada al hospital de Concordia luego de que la camioneta Ford F-100 en la que viajaba terminara dentro del arroyo Manzores.

17 de Mayo de 2026
Siniestro vial en la madrugada en Concordia
Siniestro vial en la madrugada en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Una mujer fue trasladada al hospital de Concordia luego de que la camioneta Ford F-100 en la que viajaba terminara dentro del arroyo Manzores.

Un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo terminó con una camioneta dentro del Arroyo Manzores y una mujer hospitalizada en Concordia.

 

El siniestro se registró alrededor de las 6 sobre el puente ubicado en calles San Lorenzo y Belgrano, donde intervino personal policial de comisaría tercera tras recibir el aviso del hecho.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que una camioneta Ford F-100, conducida por un joven de 27 años, circulaba de oeste a este por avenida San Lorenzo cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo.

 

Impactó contra el puente y cayó al arroyo

 

Según las primeras informaciones, el automovilista habría sufrido un desperfecto mecánico, situación que provocó que chocara contra el puente y posteriormente terminara cayendo al Arroyo Manzores.

Siniestro vial en la madrugada en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Siniestro vial en la madrugada en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

En la camioneta viajaba además una mujer, quien debió ser trasladada en ambulancia hacia un centro de salud para recibir atención médica. Hasta el momento, se aguardaba el parte oficial sobre el carácter de las lesiones sufridas.

 

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica junto a agentes de Tránsito Municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente.

Temas:

Concordia accidente de tránsito siniestro vial
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