Brasil: descubrieron fósiles de 430 millones de años que revelan un antiguo mar en el interior

Un importante hallazgo científico en el noreste de Brasil permitió confirmar la existencia de un antiguo mar en una zona que hoy es completamente continental. Se trata de fósiles de aproximadamente 430 millones de años encontrados en el estado de Ceará, que aportan nuevas evidencias sobre el pasado geológico de la región.

El descubrimiento fue realizado por investigadores del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Estatal del Vale do Acaraú (UVA), quienes identificaron icnofósiles —huellas de actividad biológica— en una roca de gran tamaño hallada en el Parque Nacional de Ubajara, en la localidad de Tianguá.

Estos registros corresponden a invertebrados marinos que habitaron el fondo de un océano prehistórico, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. La presencia de estas marcas confirma que la actual Serra da Ibiapaba estuvo sumergida bajo el agua hace cientos de millones de años.

El estudio fue desarrollado en conjunto con el Museo Dom José y contó con el apoyo del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), además de la colaboración de la comunidad local. Los especialistas destacaron que se trata de un hallazgo clave para reconstruir la historia ambiental del nordeste brasileño.

La roca, de unos 700 kilogramos, logró preservar patrones de comportamiento de los organismos que habitaban ese ecosistema marino primitivo, lo que convierte al descubrimiento en un aporte significativo para la paleontología.

Actualmente, la pieza forma parte de la colección del Museo Dom José, aunque se encuentra en exhibición permanente en el Parque Nacional de Ubajara, con el objetivo de facilitar el acceso tanto a investigadores como al público general.

Desde el ámbito científico remarcaron que este tipo de iniciativas no solo impulsa nuevas líneas de investigación, sino que también promueve el turismo científico y la preservación del patrimonio natural.

El hallazgo refuerza la importancia de la cooperación entre instituciones académicas, organismos ambientales y la sociedad, en un trabajo conjunto que permite revelar y proteger vestigios clave del pasado de la Tierra.