Productor cosechó una batata de casi ocho kilos y medio en localidad entrerriana: el video

Un productor entrerriano cosechó una batata de casi ocho kilos y medio en su huerta familiar ubicada en la localidad de Cerrito, provincia de Entre Ríos. El hecho llamó la atención por el tamaño del tubérculo, que alcanzó los 8,450 kg, según se pudo ver en la imagen compartida por el propio productor en redes sociales.

El protagonista de esta singular cosecha es Adolfo Khun, quien obtuvo el ejemplar durante una jornada de trabajo en su huerta familiar. La producción, que forma parte de su actividad habitual, sorprendió tanto por el peso como por el desarrollo alcanzado por el cultivo, algo poco frecuente en este tipo de alimentos.

La imagen difundida muestra la batata de gran tamaño sostenida por el productor, quien decidió compartir el logro en redes sociales.