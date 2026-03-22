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Productor entrerriano cosechó un zapallo de más de 135 kilos en Córdoba

Julio Flores, productor entrerriano radicado en Alejandro Roca, superó su récord personal con un zapallo de 135,200 kg durante la quinta fecha del asado a la estaca.

22 de Marzo de 2026
El productor entrerriano con el zapallo récord.
El productor entrerriano con el zapallo récord. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Julio Flores, productor entrerriano radicado en Alejandro Roca, superó su récord personal con un zapallo de 135,200 kg durante la quinta fecha del asado a la estaca.

El productor entrerriano Julio Flores alcanzó un hito destacado en la localidad cordobesa de Alejandro Roca, donde superó su récord personal de cosecha con un zapallo que pesó 135,200 kg. Flores, radicado en la zona, comentó: “Después de trabajar arduamente en el cuidado de estas plantas de zapallo, lo logré. Los mismos fueron pesados delante de un multitudinario público en la quinta fecha del asado a la estaca”.

 

El zapallo que super&oacute; los 135 kilos. Foto: Elonce.
El zapallo que superó los 135 kilos. Foto: Elonce.

 

El récord anterior de Flores, establecido el año pasado, era de 111,800 kg, y en esta ocasión logró además otro zapallo de 122,600 kg, demostrando la dedicación y el esfuerzo invertidos en la producción de estas plantas. La jornada coincidió con el 121º aniversario de Alejandro Roca, lo que le dio un marco especial al evento y atrajo a numerosos espectadores.

 

El productor señaló la importancia de compartir su logro: “Quiero compartir y enviar un saludo a todos”, destacando la emoción de superar sus propios límites frente a la comunidad local y visitantes que siguieron el pesaje de cerca.

 

El zapallo de 122 kilos. Foto: Elonce.
El zapallo de 122 kilos. Foto: Elonce.

 

La quinta fecha del asado a la estaca

 

El evento de la quinta fecha del asado a la estaca en Alejandro Roca no solo permitió el récord de Julio Flores, sino que también fue una fiesta de tradición, gastronomía y encuentro comunitario. Los zapallos fueron presentados y pesados públicamente, generando gran expectativa entre los asistentes que celebraron el esfuerzo del productor.

 

El pesaje de los zapallos se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada, donde la combinación de agricultura, paciencia y técnicas de cultivo permitió que Flores lograra un zapallo superior a los 135 kilos, una cifra que enorgullece tanto al productor como a la localidad anfitriona.

 

Los dos zapallos gigantes del productor entrerriano Julio Flores. Foto: Elonce.
Los dos zapallos gigantes del productor entrerriano Julio Flores. Foto: Elonce.

 

Además, el logro de Flores sirve como inspiración para otros agricultores de la región, mostrando que con dedicación y cuidados específicos en el cultivo se pueden alcanzar resultados excepcionales y romper récords históricos en eventos locales.

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