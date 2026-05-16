Gianinna Maradona cumplió 37 años y recibió emotivos mensajes de su familia en redes

Gianinna Maradona celebró su cumpleaños número 37 en medio de una jornada cargada de emociones, donde las redes sociales se llenaron de mensajes de amor por parte de su familia, su pareja y sus seguidores.

La hija de Diego Maradona atravesó días difíciles en el marco del juicio por la muerte de su padre, pero en su aniversario recibió una gran cantidad de saludos que reflejaron el fuerte acompañamiento de su entorno más cercano.

Uno de los primeros en expresarse fue su pareja, Guido Sergi, quien compartió un collage de fotos juntos y escribió: “Feliz cumple, mi amor. Te amo”, acompañado de imágenes de distintos momentos compartidos.

También su madre, Claudia Villafañe, le dedicó un mensaje cargado de afecto junto a una foto abrazadas: “Feliz vida hija. Te amo”.

Por su parte, su hermana Dalma Maradona publicó varias imágenes recordando momentos compartidos, incluyendo un viaje a Nueva York, y le dedicó palabras llenas de cariño: “Mi fashionista preferida. Que los cumplas feliz”.

El saludo más emotivo llegó de su hijo, Benjamín Agüero, quien compartió una foto de cuando era bebé en brazos de su madre y escribió: “Feliz cumple mami, te amo con todo mi corazón”. Gianinna respondió con un mensaje lleno de amor: “Mi vida entera sos vos”.

Además, la cuenta oficial de Diego Maradona publicó una imagen de archivo del exfutbolista junto a su hija cuando era pequeña, acompañada por un mensaje nostálgico que emocionó a los seguidores.

Durante toda la jornada, Gianinna replicó y agradeció los saludos, manteniendo un clima festivo en redes sociales pese al contexto personal complejo que atraviesa.

El cumpleaños se dio pocos días después de un episodio tenso en los tribunales de San Isidro, donde durante una audiencia del juicio se exhibieron imágenes sensibles sin previo aviso, lo que le provocó una fuerte reacción emocional.

A pesar de ese momento, la hija del Diez se mostró contenida por su círculo íntimo y reafirmó su compromiso en la búsqueda de justicia, mientras encontraba en su cumpleaños un espacio de afecto y acompañamiento.