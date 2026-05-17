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Sociedad El pronóstico del tiempo

Tras un domingo frío, gris y cubierto con lloviznas, anticipan una semana con mínimas de apenas 6ºC

En Paraná, el domingo amaneció con cielo cubierto y lloviznas aisladas. Las previsiones indican que hacia mediados de semana las mínimas podrían descender hasta los 6 grados, mientras que las máximas se mantendrían en torno a los 16, consolidando así un escenario de tiempo frío y estable.

17 de Mayo de 2026
Anticipan una semana con frío intenso y máximas bajas
Anticipan una semana con frío intenso y máximas bajas Foto: Elonce

En Paraná, el domingo amaneció con cielo cubierto y lloviznas aisladas. Las previsiones indican que hacia mediados de semana las mínimas podrían descender hasta los 6 grados, mientras que las máximas se mantendrían en torno a los 16, consolidando así un escenario de tiempo frío y estable.

Tras varios días con temperaturas templadas para mayo, un marcado cambio de tiempo comenzó a sentirse en el centro del país y también en Entre Ríos, donde el ingreso de una masa de aire polar provocará un descenso térmico que se extenderá durante gran parte de la semana.

 

En Paraná, el domingo amaneció con cielo cubierto y lloviznas aisladas. Según el pronóstico, las precipitaciones podrían mantenerse hasta la tarde, mientras que hacia la noche se prevé una mejora gradual de las condiciones. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados.

 

El cambio de masa de aire también traerá un ambiente más seco y ventoso. Durante el domingo se espera que el viento rote al sector sur, favoreciendo una sensación térmica más baja y condiciones típicamente invernales.

Para el inicio de la semana, el panorama estará dominado por la estabilidad atmosférica. Un sistema de alta presión se posicionará sobre la región central del país y permitirá varios días consecutivos con tiempo bueno, cielo despejado y ausencia de lluvias.

 

El lunes sería una de las jornadas más frías de la semana. En la capital entrerriana se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los 7 grados y máximas que apenas alcanzarían los 15. Los vientos leves del sudeste contribuirán a mantener el ambiente frío durante gran parte del día.

 

El martes continuará con características similares: mañanas frías, cielo mayormente despejado y una leve recuperación térmica por la tarde, cuando la máxima podría ubicarse cerca de los 18 grados.

Imagen satelital del s&aacute;dabo 16 de mayo muestra el avance del frente fr&iacute;o (fuente Meteored)
Imagen satelital del sádabo 16 de mayo muestra el avance del frente frío (fuente Meteored)

De acuerdo a los valores históricos para mayo, las temperaturas máximas habituales se ubican entre los 19 y 21 grados, por lo que las marcas previstas estarán por debajo de lo normal para esta época del año.

 

En tanto, para el miércoles se espera el paso de un frente débil que podría incrementar la nubosidad durante la tarde. Aunque por el momento no se anuncian lluvias, el fenómeno impediría una recuperación significativa de las temperaturas.

 

Las previsiones indican que hacia mediados de semana las mínimas podrían descender hasta los 6 grados, mientras que las máximas se mantendrían en torno a los 16, consolidando así un escenario de tiempo frío y estable en Entre Ríos.

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