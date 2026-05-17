La OMS declaró emergencia sanitaria internacional por un brote de ébola en el Congo

Ya hay al menos 80 muertos y se detectaron casos en Uganda y en la capital congoleña, Kinshasa. La Organización Mundial de la Salud alertó por el riesgo de propagación regional.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este domingo una emergencia de salud pública de importancia internacional por un brote de ébola en la República Democrática del Congo, donde ya se reportaron alrededor de 246 casos sospechosos y al menos 80 muertes.
El organismo advirtió que el brote podría ser “mucho más grande” de lo que actualmente se detecta y señaló que existe un riesgo significativo de propagación local y regional.
Según informó la BBC, la enfermedad afecta principalmente a la provincia de Ituri, en el este del país africano, aunque ya se confirmaron casos en otras regiones y también en la vecina Uganda.
Qué se sabe del brote
La OMS indicó que el brote es causado por el virus Bundibugyo, una cepa del ébola para la que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados.
Hasta el momento se confirmaron ocho casos mediante análisis de laboratorio, mientras que el resto continúa bajo investigación en distintas zonas sanitarias, entre ellas Bunia, capital de Ituri, y las localidades mineras de Mongwalu y Rwampara.
Además, se confirmó un caso en Kinshasa, la capital del país, correspondiente a una persona que había regresado desde Ituri.
El organismo también informó que Uganda detectó dos casos confirmados. Uno de ellos corresponde a un ciudadano congoleño de 59 años que murió el jueves y cuyo cuerpo fue devuelto posteriormente a República Democrática del Congo.
Por otra parte, la agencia AFP reportó un caso confirmado en la ciudad de Goma, controlada actualmente por los rebeldes del M23.
Riesgo de expansión
La OMS señaló que la crisis humanitaria y la situación de seguridad en República Democrática del Congo aumentan el riesgo de propagación del virus.
También advirtió que la alta movilidad de la población, la presencia de numerosos centros de salud informales y la localización urbana de algunos focos complican el control del brote.
Los países vecinos fueron considerados de “alto riesgo” debido al intenso movimiento comercial y de personas en la región.
Ante este escenario, la OMS recomendó a Congo y Uganda crear centros de operaciones de emergencia para monitorear casos, rastrear contactos y aplicar medidas de prevención.
El organismo pidió además aislar de inmediato a los pacientes confirmados y mantenerlos bajo tratamiento hasta obtener dos análisis negativos realizados con al menos 48 horas de diferencia.
Qué es el ébola
El ébola fue identificado por primera vez en 1976 en lo que hoy es República Democrática del Congo y se cree que se originó en murciélagos.
La enfermedad se transmite por contacto directo con fluidos corporales y puede provocar hemorragias severas y fallas orgánicas.
Entre los síntomas iniciales se encuentran fiebre, dolores musculares, fatiga, dolor de cabeza y de garganta. Luego pueden aparecer vómitos, diarrea, erupciones cutáneas y sangrados.
La OMS indicó que la tasa de mortalidad promedio ronda el 50%.
Esta es la decimoséptima vez que República Democrática del Congo enfrenta un brote de ébola. El más grave ocurrió entre 2018 y 2020 y dejó cerca de 2.300 muertos.