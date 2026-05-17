Ola polar en Córdoba: cayó nieve en las Altas Cumbres y anticipan frío intenso

Una masa de aire polar comenzó a afectar a la provincia de Córdoba y provocó un marcado descenso de las temperaturas, acompañado por nevadas en sectores de las Altas Cumbres y condiciones típicamente invernales en distintas regiones serranas.

Durante la tarde del sábado se registró caída de nieve en la zona del destacamento La Posta, en Altas Cumbres, donde el viento sur y temperaturas cercanas al grado centígrado favorecieron la aparición de copos.

Nieve en el Cerro Champaquí (foto ElDoce)

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó a La Voz que el ingreso de aire frío también estuvo acompañado por precipitaciones leves y un fuerte cambio en las condiciones climáticas de toda la provincia.

Según indicó, durante el fin de semana las máximas rondarán entre los 14 y 15 grados, mientras que el domingo la temperatura mínima descenderá hasta los 6 grados.

❄️ ¡Llegaron los primeros copos de nieve a Córdoba! Pasadas las 16 horas se registró una fina nevada en el Cerro Champaquí. Desde el refugio Herencia Serrana compartieron algunas postales del fenómeno. Se espera que la temperatura baje en las próximas horas y que la nieve… pic.twitter.com/5g02HHPFo5 — eldoce (@eldoceoficial) May 16, 2026

Además de Córdoba, también se registraron lluvias y precipitaciones en sectores de San Luis. Ante este escenario, la Policía provincial pidió circular con extrema precaución en rutas serranas y caminos de montaña.

Desde la escuela Ceferino Namuncurá, ubicada en Pampa de Achala, la directora Nidia Merlo relató que la nieve comenzó a caer durante la tarde del sábado primero como agua nieve y luego en forma de copos, mientras la temperatura descendía hasta los -3 grados.

Otras zonas donde podría registrarse nieve o aguanieve son el Valle de Punilla, el Camino del Cuadrado, sectores altos de Traslasierra, el Valle de Calamuchita y áreas cercanas al Cerro Champaquí.

De acuerdo al pronóstico, la semana más fría se extenderá entre el 17 y el 24 de mayo. Madelón anticipó que el domingo 18 sería el día con temperaturas más bajas, con mínimas cercanas a los 3 grados y registros que podrían ubicarse en 0° o bajo cero en zonas suburbanas.

Para los próximos días se esperan jornadas frías pero con presencia de sol y baja humedad. El martes la mínima también rondaría los 3 grados, mientras que las máximas oscilarían entre los 16 y 18 grados.

El miércoles continuaría el ambiente frío y el jueves podrían producirse lluvias ligeras, con una máxima cercana a los 13 grados.

El especialista sostuvo además que la tendencia climática para los próximos meses será normal para la época y descartó riesgos inmediatos de incendios forestales debido a que el suelo mantiene altos niveles de humedad.

Finalmente, la Policía de Córdoba reiteró recomendaciones preventivas para quienes transiten por rutas serranas, entre ellas verificar el estado mecánico de los vehículos y consultar las condiciones de los caminos antes de viajar hacia zonas de montaña.

Las temperaturas más bajas

De acuerdo al relevamiento de Meteorafa, Cosquín y La Falda amanecieron con 0 grados, convirtiéndose en los puntos más fríos del registro.

También hubo mínimas muy bajas en localidades del interior y en distintos sectores de la ciudad de Córdoba. El listado de los lugares más fríos a los menos fríos:

Cosquín: 0.0°C; La Falda: 0.0°C; Ascochinga: 1.2°C; UCC: 2.0°C; General Paz: 2.1°C; Bower: 2.3°C; Monte Cristo: 2.9°C; Jesús María: 3.0°C; Universidad Blas Pascal - campus: 3.4°C; UNC: 3.7°C; Malagueño: 3.8°C; Carlos Paz: 4.2°C; Colonia Caroya: 4.7°C; Balcones del Chateau: 4.9°C; Tinoco: 5.2°C; Predio Feriar: 5.2°C; EPEC sur B° Mirador: 5.6°C; Villa Retiro: 5.8°C; Edificio central EPEC: 7.0°C; B° General Paz: 7.2°C

La baja de temperatura se sintió especialmente durante la madrugada y las primeras horas del domingo. En varios sectores, las heladas marcaron el inicio de una jornada plenamente invernal.