El titular del Banco Central anticipó una baja de la inflación y ratificó el rumbo económico de Milei

"No es una prioridad levantar el cepo para empresas", dijo Santiago Bausili. Habló del proyecto de Javier Milei en la economía y remarcó que la prioridad en materia cambiaria es el buen funcionamiento del comercio exterior.
La inflación en Argentina continuará bajando y el plan económico del Gobierno nacional “no tendrá modificaciones”, según afirmó este lunes el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) y los Estados Contables del Ejercicio 2025.
La conferencia se realizó en el Salón Bosch de la entidad monetaria y contó también con la presencia del vicepresidente del organismo, Vladimir Werning. Allí, ambos funcionarios repasaron el escenario económico internacional y local mediante gráficos y proyecciones, aunque no respondieron preguntas de la prensa.
El mensaje central de la exposición fue claro: el Gobierno considera que el programa económico ganó estabilidad y que la desaceleración inflacionaria continuará en los próximos meses, pese a los riesgos internacionales que enfrenta la economía global.
El impacto del conflicto en Medio Oriente
Durante su exposición, Bausili reconoció que el conflicto en Medio Oriente representa uno de los principales factores de incertidumbre para la economía internacional. “El principal riesgo que identificamos hacia adelante es la prolongación del conflicto, a lo que se suman otras amenazas latentes como nuevas restricciones comerciales y riesgos de correcciones abruptas en los mercados”, sostuvo.
Sin embargo, el titular del Banco Central destacó que Argentina logró atravesar el contexto internacional sin sufrir sobresaltos financieros de magnitud. “Argentina mostró un comportamiento diferencial que merece ser destacado”, afirmó.
“A diferencia de episodios similares del pasado, el país no se contagió del estrés financiero global: el tipo de cambio se mantuvo estable, las tasas de interés domésticas cayeron y el superávit comercial energético actuó como amortiguador”, señaló el funcionario.
“No hay manera de cambiar el rumbo”
Bausili insistió en que la actual estabilidad económica responde a los “fundamentos macroeconómicos” construidos durante los últimos dos años. “Esta respuesta refleja los sólidos fundamentos macroeconómicos construidos en los últimos dos años”, expresó ante funcionarios, economistas y representantes del sistema financiero que participaron de la actividad.
El presidente del BCRA sostuvo además que el Gobierno no prevé cambios en la estrategia económica impulsada por la administración de Javier Milei. “Para nosotros este contexto confirma que no hay manera de cambiar el rumbo. El programa ganó estabilidad”, aseguró Bausili, quien además recordó que durante el año pasado existió “incertidumbre electoral con dificultades operativas”, aunque destacó que finalmente “se superaron dificultades”.
Pronóstico sobre inflación y crecimiento
Uno de los ejes principales de la presentación estuvo relacionado con las perspectivas inflacionarias. Según el titular del Banco Central, la suba de precios seguirá contenida y la economía argentina ingresará en un ciclo de estabilidad e inversión.
En ese sentido, el funcionario vinculó la desaceleración inflacionaria con una mejora en algunos indicadores sociales, especialmente en materia de pobreza e indigencia. “Las tasas de pobreza e indigencia registraron caídas significativas en el segundo semestre de 2025 respecto de sus máximos de 2024”, explicó.
Además, sostuvo que la reducción de la inflación tuvo un impacto directo sobre esos indicadores. “El BCRA estima que la reducción de la inflación explicó directamente casi seis puntos porcentuales de esa caída, lo que ilustra el vínculo concreto entre estabilidad monetaria y bienestar social”, afirmó.
Mercado laboral y reforma laboral
Durante otro tramo de la exposición, Bausili reconoció que durante el último año se registró un deterioro en el empleo formal, aunque consideró que la situación podrá revertirse con la nueva legislación laboral aprobada este año por el Congreso. “La tasa de desempleo se ubicó en 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, un nivel históricamente bajo, aunque levemente superior al del 2024”, indicó.
Según explicó, la caída del empleo estuvo concentrada en el sector formal mientras que el trabajo informal continuó creciendo. “La Ley de Modernización Laboral apunta a revertir la tendencia de más de una década y dinamizar el mercado formal”, sostuvo el funcionario.
Las declaraciones se produjeron en un contexto donde distintos sectores sindicales y económicos mantienen posiciones enfrentadas respecto de los efectos que podría generar la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
El cepo y las restricciones cambiarias
Otro de los puntos que dejó definiciones importantes fue el referido a las restricciones cambiarias que todavía rigen para determinadas operaciones de empresas.
Consultado sobre la continuidad del cepo para personas jurídicas, Bausili aseguró que eliminar esas limitaciones no figura entre las prioridades inmediatas del Banco Central.
“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares”, afirmó.
Y agregó: “Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares”.
Swap con China y morosidad bancaria
Durante la conferencia también se abordó el futuro del swap financiero con China. Sobre ese punto, Bausili sostuvo que el acuerdo “no tendrá modificaciones”.
En paralelo, el presidente del Banco Central y Werning se refirieron al aumento de la morosidad registrado entre usuarios de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, publicó NA.
Para los funcionarios, el crecimiento del crédito obliga a las entidades financieras a mejorar sus mecanismos de evaluación y administración del riesgo. “Lo que sucedió deberá ser un proceso de aprendizaje de los bancos, que volvieron a dar crédito. Deberán mejorar sus criterios y su administración especialmente con los usuarios que toman ventajas”, afirmó Bausili.
El rol de los bancos y las pérdidas
En uno de los pasajes más firmes de la conferencia, el titular del BCRA descartó que el Estado absorba eventuales pérdidas derivadas de problemas de morosidad en el sistema financiero. “Hay dos soluciones: podemos absorber pérdidas. Eso no va a pasar”, sostuvo.
“La alternativa es regular. Se puede establecer que se muevan dentro de las reglas de juego, pero cada banco sabe qué puede hacer y qué no, tienen sus normativas”, agregó el funcionario.
Con estas definiciones, el Banco Central buscó enviar señales de continuidad sobre el rumbo económico y financiero del Gobierno, en medio de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y desafíos para los mercados emergentes.