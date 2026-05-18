La canasta de crianza superó los $654.000 en abril

Criar a un bebé, niño o adolescente en la Argentina demandó en abril entre $511.763 y $654.221 mensuales, dependiendo de la edad del hijo o hija, según la última medición de la canasta de crianza publicada por el INDEC.

El indicador oficial contempla tanto el costo de bienes y servicios necesarios para el desarrollo infantil como el valor económico del tiempo de cuidado requerido. De esta manera, se busca reflejar el gasto total que implica la crianza en el país para familias con niños de hasta 12 años.

Según el informe, en abril el costo fue de $511.763 para menores de un año, $609.574 para niños de 1 a 3 años, $520.413 para el grupo de 4 y 5 años, y $654.221 para el segmento de 6 a 12 años.

Cómo se compone la canasta de crianza

El INDEC explicó que la medición se divide en cuatro tramos etarios, definidos según etapas de escolarización y necesidades de cuidado. En todos los casos, el valor mensual incluye alimentos, indumentaria, transporte, salud y otros bienes esenciales, además del componente de cuidado.

El organismo estadístico señaló que el costo del cuidado representa una parte clave del indicador, ya que estima el tiempo necesario que requiere la atención de niños y niñas en cada etapa del crecimiento.

En la comparación interanual, la canasta de crianza aumentó entre 24,6% y 26,8%, por debajo de la inflación general y de la canasta básica total, que en el mismo período registraron una suba del 32,4%.

Diferencias con el costo del cuidado

El informe también compara la evolución del valor del cuidado con otros indicadores laborales. En ese sentido, el aumento del salario de referencia para trabajadoras de casas particulares, categoría de asistencia y cuidado de personas, fue del 16,5% interanual.

Este segmento incluye tareas de niñeras y cuidado no terapéutico de personas mayores o con discapacidad, y funciona como una referencia para estimar el valor económico del tiempo de cuidado incorporado en la canasta.