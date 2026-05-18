Conmemoraron el Día de los Museos en Paraná con actividades entre el Serrano y el Bellas Artes

El Día Internacional de los Museos fue conmemorado en Paraná con una serie de actividades conjuntas entre el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Antonio Serrano” y el Museo de Bellas Artes de Paraná, en una propuesta que buscó integrar arte, ciencia y patrimonio natural.

La iniciativa incluyó charlas, talleres y recorridos guiados que se desarrollaron de manera articulada entre ambas instituciones. La propuesta se enmarca en un programa de la Secretaría de Cultura y en el lema propuesto por el ICOM para este año, vinculado al rol de los museos en un mundo en transformación.

En este contexto, se destacó la importancia de los museos no solo como espacios de conservación de objetos, sino también como ámbitos de diálogo con otras disciplinas y expresiones culturales.

Arte, ciencia y naturaleza como eje central

Durante la jornada participaron especialistas del ámbito científico y artístico, entre ellas la investigadora del CONICET y paleobotánica Jimena Franco, junto a la artista visual y docente Fernanda Alberto. Ambas expusieron sus trabajos vinculados a la ilustración científica, el grabado y la representación de la naturaleza.

Desde el Museo Serrano explicaron que la actividad se centró en el cruce entre arte y ciencia a partir del patrimonio natural. En ese sentido, destacaron el trabajo de Franco con las colecciones paleontológicas de la institución, con más de 30 años de trayectoria vinculada a su estudio y clasificación.

Por su parte, desde el Museo de Bellas Artes se puso en valor la mirada artística de Alberto, quien trabaja a partir de la observación del paisaje del río, incorporando colores, formas y textos en sus obras.

Un trabajo conjunto entre instituciones culturales

Las actividades incluyeron además un recorrido por la plaza y propuestas participativas que culminaron en el Museo Serrano, donde se desarrolló la instancia final del encuentro.

Conmemoraron el día Internacional del Museo en Paraná

Desde las instituciones remarcaron la importancia del trabajo colaborativo entre museos provinciales como parte de una política cultural que busca fortalecer el acceso al patrimonio y generar nuevas experiencias educativas y culturales.

El Museo de Bellas Artes celebra su centenario

En paralelo, el Museo de Bellas Artes de Paraná atraviesa un año especial, ya que celebra su centenario. En ese marco, se llevan adelante diversas actividades y la exposición “Un destello sostenido”, que forma parte de las propuestas conmemorativas.

Autoridades del museo destacaron que estos espacios permiten reafirmar el rol de las instituciones culturales como lugares vivos, en constante diálogo con la comunidad y con otras disciplinas del conocimiento.