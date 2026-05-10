Arte, historia y talleres: así será la agenda por el Día de los Museos en la provincia

Los museos provinciales de Entre Ríos preparan una amplia agenda de actividades para conmemorar el Día Internacional de los Museos, que se celebrará el próximo lunes 18 de mayo bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, impulsado por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Las propuestas serán abiertas al público y con entrada libre y gratuita.

La iniciativa es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y reunirá talleres, exposiciones, charlas, experiencias artísticas y espacios de reflexión destinados a estudiantes, familias y público en general. Algunas actividades requerirán inscripción previa debido a la capacidad limitada.

La programación se desarrollará en distintos espacios culturales de Paraná y tendrá como objetivo acercar a la comunidad a los patrimonios históricos, científicos y artísticos desde una mirada participativa y colectiva.

Talleres, arte y experiencias participativas

Uno de los espacios que formará parte de la propuesta será el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, donde se realizará la charla-taller “Transformación de materia prima. Rubro textil”. La actividad estará a cargo de María del Carmen Troncoso y permitirá a los participantes trabajar con vellón de lana para modelar figuras en fieltro utilizando técnicas artesanales.

En tanto, el Museo y Mercado de Artesanías Carlos Asiain ofrecerá la charla y exposición “Artesanía. El legado en nuestras manos”, coordinada por Martín Kornicki y Griselda De Paoli. Allí se abordará el valor cultural de la artesanía y su transmisión entre generaciones.

Por su parte, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano desarrollarán una propuesta conjunta vinculada al arte, la botánica y la naturaleza. Las actividades incluirán dibujo científico, grabado, estampación y reconocimiento de especies vegetales en Plaza San Miguel.

Una propuesta para pensar la cultura y la identidad

En el Museo Serrano, además, se impulsará la creación colectiva de un textil comunitario inspirado en la identidad entrerriana, con referencias a la cultura de monte y ribera. Cada participante podrá intervenir la obra mediante sellos y estampaciones sobre tela.

Los museos también incluirán actividades orientadas a estudiantes. El Museo Hogar Escuela Eva Perón recibirá a alumnos de la Escuela Liceo Paula Albarracín de Sarmiento con un recorrido guiado centrado en la participación política de las mujeres y la conquista de derechos.

A su vez, el Museo Casa de Gobierno será sede de un encuentro dedicado a la salud mental y las juventudes. La actividad contará con especialistas y referentes institucionales para reflexionar sobre políticas públicas vinculadas a la temática desde una perspectiva de derechos.

Actividades gratuitas en distintos espacios

La jornada buscará reforzar el papel de los museos como espacios de encuentro, memoria y construcción colectiva, en línea con el lema elegido para la edición 2026 del Día Internacional de los Museos.

Desde la organización destacaron que las propuestas fueron pensadas para promover la participación activa de la comunidad y acercar distintas expresiones culturales a públicos diversos.

Las actividades se desarrollarán en sedes ubicadas en distintos puntos de Paraná, entre ellas el Museo Martiniano Leguizamón, el Museo de Bellas Artes, el Museo Serrano, el Museo Hogar Escuela Eva Perón y el Museo Casa de Gobierno.