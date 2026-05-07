Inauguraron muestra en el Museo de la Ciudad sobre la dictadura y el impacto del Mundial 78

REDACCIÓN ELONCE
Presentaron una muestra especial por los 50 años del golpe cívico-militar en el Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman”. La propuesta invita a reflexionar sobre el contraste entre los festejos del Mundial 78 y el terrorismo de Estado.
En el marco de las actividades por los 50 años del golpe cívico-militar, la Municipalidad de Paraná inauguró una sala especial en el Museo de la Ciudad “César Blas Pérez Colman” destinada a reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura y el contexto social atravesado por el Mundial de Fútbol de 1978.
La propuesta museográfica busca generar un espacio de memoria y reflexión para las nuevas generaciones a través de imágenes, instalaciones audiovisuales y elementos históricos que recrean el clima de aquella época.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, explicó a Elonce que la muestra pone el foco en el contraste entre los festejos deportivos y el terrorismo de Estado que se desarrollaba simultáneamente en el país.
“Mientras había gente que festejaba los goles del Mundial, también había gritos de desesperación de personas privadas de su libertad”, expresó.
Una sala para reflexionar sobre la dictadura
La funcionaria indicó que la exposición propone recordar lo sucedido en Paraná durante la dictadura cívico-militar y generar conciencia histórica en estudiantes y jóvenes.
“Queremos que las nuevas generaciones puedan conocer y reflexionar sobre esa etapa tan nefasta de nuestra historia”, sostuvo.
La sala fue diseñada con una puesta escenográfica especial que incluye televisores antiguos, proyectores y recursos audiovisuales que recrean el contexto social y cultural de finales de la década del 70.
Una instalación con elementos históricos
Bahler destacó el trabajo técnico y artístico realizado para el montaje de la muestra y agradeció el acompañamiento del Distrito del Conocimiento en el desarrollo de la instalación digital.
“Los televisores forman parte del patrimonio histórico y muchos ya no funcionan, por eso se hizo una instalación artística especial para recrear el ambiente de aquella época”, explicó.
La directora remarcó además que el recorrido genera un fuerte impacto emocional en quienes visitan la muestra debido a la manera en que se representa la convivencia entre la celebración pública del Mundial y el horror de la represión ilegal.
Horarios y visitas educativas
Desde el museo invitaron especialmente a docentes y escuelas secundarias a participar de las visitas guiadas junto a estudiantes.
El espacio puede recorrerse de martes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 19, mientras que los sábados y feriados permanecerá abierto de 14 a 18.
Las instituciones educativas pueden solicitar turnos previamente mediante los canales oficiales del museo.
“El objetivo es que esta muestra sirva para mantener viva la memoria y seguir construyendo reflexión histórica”, concluyó Bahler.