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Haciendo Comunidad Ciclo cultural e histórico en Paraná

Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná” rumbo a los 200 años de la ciudad

El ciclo comenzará este viernes con charlas de investigadores y especialistas sobre los orígenes de la capital entrerriana. La directora de Museos y Patrimonio Cultural, Gisela Bahler, explicó a Elonce en qué consiste la propuesta cultural y académica “Pensar Paraná”.

7 de Mayo de 2026
Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná”
Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná” Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El ciclo comenzará este viernes con charlas de investigadores y especialistas sobre los orígenes de la capital entrerriana. La directora de Museos y Patrimonio Cultural, Gisela Bahler, explicó a Elonce en qué consiste la propuesta cultural y académica “Pensar Paraná”.

La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva edición del ciclo “Pensar Paraná”, una propuesta cultural y académica orientada a reflexionar sobre la historia, identidad y desarrollo de la capital entrerriana en el marco de los preparativos por los 200 años de su elevación a ciudad.

 

La actividad inaugural se realizará este viernes desde las 18 en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná (ubicado en calle Corrientes 94) y contará con la participación de investigadores del Conicet, docentes universitarios y especialistas en historia regional.

Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná” rumbo a los 200 años de la ciudad

Al respecto, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, explicó a Elonce que el objetivo del ciclo es generar espacios de reflexión y debate sobre los procesos históricos que dieron origen a Paraná.

 

“Queremos pensar que Paraná es mucho más antigua que los 200 años que se celebrarán el 26 de agosto, porque lo que se conmemora es la elevación a ciudad”, sostuvo.

 

Investigadores y nuevas miradas sobre la historia local

 

La primera jornada contará con las exposiciones de los investigadores Alejandro Richard, Francisco Sosa y María Paula Polimene, quienes abordarán los primeros asentamientos y el origen histórico de la ciudad.

 

Según explicó Bahler, el ciclo se desarrolla de manera conjunta con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Estudios Sociales.

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Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná” rumbo a los 200 años de la ciudad

“Hay nuevas corrientes y nuevas investigaciones sobre la historia de Paraná que es importante compartir, especialmente con los estudiantes”, indicó.

 

Convocatoria a docentes y estudiantes

 

Desde la organización destacaron la importancia de la participación de docentes y alumnos de escuelas secundarias, especialmente de las áreas vinculadas a historia y ciencias sociales.

 

Bahler remarcó que muchas veces la historia local tiene escasa presencia dentro de las currículas educativas y señaló la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre los procesos históricos y culturales de la ciudad.

Paran&aacute;, capital de la Confederaci&oacute;n Argentina
Paraná, capital de la Confederación Argentina

“Es fundamental que los jóvenes conozcan los orígenes y los acontecimientos que marcaron a Paraná”, afirmó.

 

Recorridos históricos y nuevas actividades

 

El ciclo “Pensar Paraná” se extenderá hasta octubre y contemplará distintas temáticas relacionadas con el desarrollo urbano, el patrimonio cultural y el rol político de la ciudad en la historia argentina.

 

Entre los ejes previstos aparecen Puerto Viejo, los monumentos históricos, el Teatro 3 de Febrero, la etapa de Paraná como capital de la Confederación y también hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar.

Calle El Pescador en barrio Puerto Viejo (archivo Elonce)
Calle El Pescador en barrio Puerto Viejo (archivo Elonce)

Además de las charlas, se organizarán recorridos guiados por distintos sectores históricos de la ciudad. El primero de ellos será este sábado desde las 10 y recorrerá la zona de Puerto Viejo, considerado uno de los puntos fundacionales de Paraná.

 

“El recorrido complementa lo trabajado en las charlas y permite comprender el vínculo entre el territorio y la historia de la ciudad”, explicó Baller.

Temas:

Municipalidad de Paraná Pensar Paraná aniversario de la Ciudad de Paraná
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