Lanzan una nueva edición de “Pensar Paraná” rumbo a los 200 años de la ciudad

REDACCIÓN ELONCE
El ciclo comenzará este viernes con charlas de investigadores y especialistas sobre los orígenes de la capital entrerriana. La directora de Museos y Patrimonio Cultural, Gisela Bahler, explicó a Elonce en qué consiste la propuesta cultural y académica “Pensar Paraná”.
La Municipalidad de Paraná pondrá en marcha una nueva edición del ciclo “Pensar Paraná”, una propuesta cultural y académica orientada a reflexionar sobre la historia, identidad y desarrollo de la capital entrerriana en el marco de los preparativos por los 200 años de su elevación a ciudad.
La actividad inaugural se realizará este viernes desde las 18 en el Salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná (ubicado en calle Corrientes 94) y contará con la participación de investigadores del Conicet, docentes universitarios y especialistas en historia regional.
Al respecto, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, explicó a Elonce que el objetivo del ciclo es generar espacios de reflexión y debate sobre los procesos históricos que dieron origen a Paraná.
“Queremos pensar que Paraná es mucho más antigua que los 200 años que se celebrarán el 26 de agosto, porque lo que se conmemora es la elevación a ciudad”, sostuvo.
Investigadores y nuevas miradas sobre la historia local
La primera jornada contará con las exposiciones de los investigadores Alejandro Richard, Francisco Sosa y María Paula Polimene, quienes abordarán los primeros asentamientos y el origen histórico de la ciudad.
Según explicó Bahler, el ciclo se desarrolla de manera conjunta con la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Autónoma de Entre Ríos y el Instituto Nacional de Estudios Sociales.
“Hay nuevas corrientes y nuevas investigaciones sobre la historia de Paraná que es importante compartir, especialmente con los estudiantes”, indicó.
Convocatoria a docentes y estudiantes
Desde la organización destacaron la importancia de la participación de docentes y alumnos de escuelas secundarias, especialmente de las áreas vinculadas a historia y ciencias sociales.
Bahler remarcó que muchas veces la historia local tiene escasa presencia dentro de las currículas educativas y señaló la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre los procesos históricos y culturales de la ciudad.
“Es fundamental que los jóvenes conozcan los orígenes y los acontecimientos que marcaron a Paraná”, afirmó.
Recorridos históricos y nuevas actividades
El ciclo “Pensar Paraná” se extenderá hasta octubre y contemplará distintas temáticas relacionadas con el desarrollo urbano, el patrimonio cultural y el rol político de la ciudad en la historia argentina.
Entre los ejes previstos aparecen Puerto Viejo, los monumentos históricos, el Teatro 3 de Febrero, la etapa de Paraná como capital de la Confederación y también hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar.
Además de las charlas, se organizarán recorridos guiados por distintos sectores históricos de la ciudad. El primero de ellos será este sábado desde las 10 y recorrerá la zona de Puerto Viejo, considerado uno de los puntos fundacionales de Paraná.
“El recorrido complementa lo trabajado en las charlas y permite comprender el vínculo entre el territorio y la historia de la ciudad”, explicó Baller.