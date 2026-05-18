Los salarios registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo

Es la séptima caída consecutiva de los haberes registrados en términos reales.

Los salarios registrados en Argentina volvieron a quedar por debajo de la inflación en marzo, al registrar un aumento del 3% frente a un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 3,4%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, se confirmó una nueva pérdida del poder adquisitivo y la séptima caída consecutiva de los haberes registrados en términos reales. Según estimaciones privadas, la baja acumulada del poder de compra alcanza el 4,67%.

El comportamiento salarial mostró diferencias entre sectores. El sector público fue el que más traccionó el promedio, con una suba del 5% en marzo, mientras que el sector privado registró un incremento menor, del 2,1%.

Diferencias entre sector público y privado

Dentro del sector estatal, el salario nacional avanzó 5,8% y el provincial 4,7%, lo que permitió una leve recuperación mensual del poder adquisitivo del 1,61%. Sin embargo, en el acumulado de los últimos siete meses, aún registra una caída del 4,39%.

En cambio, los salarios del sector privado volvieron a quedar por debajo de la inflación, con una pérdida del poder de compra del 1,28% en marzo y una baja acumulada del 4,8% en el último período.

Caída del poder adquisitivo

En el acumulado del actual esquema económico, los salarios registrados muestran una pérdida del 9,2% en términos reales frente al IPC vigente. En tanto, si se considera un índice alternativo, la caída podría ser mayor y alcanzar el 18,8%.

El sector público es el más afectado, con una contracción del 17,03% real, mientras que el privado registra una merma del 4,8%.

La dinámica salarial refleja así un escenario en el que los ingresos continúan perdiendo terreno frente a la inflación, afectando de manera directa el poder de compra de los trabajadores registrados.