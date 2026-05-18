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Realizan talleres de estimulación cognitiva para jubilados de comercio en Paraná

El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná lleva adelante talleres de estimulación cognitiva destinados a jubilados y jubiladas con propuestas recreativas, ejercicios mentales y actividades grupales.

18 de Mayo de 2026
Se reúnen cada semana.
Se reúnen cada semana. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná lleva adelante talleres de estimulación cognitiva destinados a jubilados y jubiladas con propuestas recreativas, ejercicios mentales y actividades grupales.

Todos los lunes, jubilados y jubiladas del Sindicato de Empleados de Comercio participan de un taller de estimulación cognitiva pensado para fortalecer la memoria, promover el movimiento y generar espacios de encuentro y recreación.

 

La propuesta, denominada “Juntos en Movimiento”, se desarrolla en Paraná y está destinada exclusivamente a socios jubilados del gremio. Según explicó Mónica Barbosa, una de las coordinadoras del espacio, el objetivo principal es que los participantes “vengan a pasar un buen rato, a seguir en conexión con el sindicato y a participar del taller que los pone en movimiento y también los hace trabajar cognitivamente y neurológicamente”.

Durante cada jornada se realizan distintas actividades vinculadas a la estimulación mental y física. “Empezamos con una entrada en calor donde hacemos ejercicios con palmas y consignas, después trabajamos con escritura, oralidad, algo de teatralización y terminamos generalmente con ejercicios para reírnos todos”, detalló Barbosa.

 

Un espacio de encuentro y contención

 

Desde el sindicato remarcaron la importancia de mantener el vínculo con quienes fueron parte activa de la historia laboral y gremial de la institución. “El afiliado que se jubila queda como socio jubilado hasta que no vive más”, señalaron durante la actividad.

Además de este taller cognitivo, el sindicato organiza distintas propuestas recreativas y deportivas para jubilados, especialmente durante el verano en el camping de la entidad, donde se desarrollan actividades físicas a cargo de profesores especializados.

 

Barbosa destacó también el valor de la experiencia y el rol social de los adultos mayores dentro de la comunidad laboral. “Ellos son una parte de la historia como trabajadores. Conocieron cómo era esta institución hace 30 años y también distintos momentos del país vinculados a los derechos laborales”, expresó.

 

El valor de transmitir experiencia a las nuevas generaciones

 

Durante el encuentro también hubo espacio para reflexionar sobre la actualidad laboral y la importancia de transmitir experiencias a los trabajadores más jóvenes. “Ellos tienen que hablar con el joven porque muchas veces no toman dimensión de la importancia de los derechos laborales hasta que los necesitan”, sostuvo Barbosa.

En ese sentido, mencionó cuestiones relacionadas con la registración laboral, la cobertura de salud, las licencias y otros derechos adquiridos históricamente por los trabajadores.

Todos los lunes se realiza un taller de estimulación cognitiva para jubilados de comercio

Finalmente, dejó una reflexión sobre el espíritu de la propuesta. “No importa la edad. Ellos lo demuestran en cada encuentro. Terminamos más cansadas las profesoras que los propios jubilados”, comentó entre risas.

Y concluyó con un mensaje de participación: “Que no dejen de participar de este tipo de encuentros y que sigan apoyando a las organizaciones sindicales”.

Temas:

jubilados de comercio estimulación cognitiva Jubilados
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