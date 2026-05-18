Peajes en rutas: CONADUV lanzó fuertes críticas al sistema y reclamos por el estado vial

REDACCIÓN ELONCE
El debate por los peajes en rutas volvió a instalarse tras las declaraciones de Ricardo Lasca, quien cuestionó la constitucionalidad del sistema, denunció falta de inversión en infraestructura vial y criticó el estado de los caminos en Entre Ríos y el país.
Los peajes en rutas volvieron a quedar en el centro de la discusión pública luego de las declaraciones de Ricardo Lasca, quien cuestionó duramente el sistema de cobro implementado en distintos corredores del país y apuntó contra el Gobierno nacional y las provincias por la falta de políticas de transporte e infraestructura vial. El dirigente estuvo presente en el programa “GPS”, emitido por Elonce, donde planteó críticas tanto técnicas como constitucionales sobre el esquema de peajes.
En el inicio de la entrevista, Lasca manifestó su preocupación por el avance de nuevos cobros en rutas nacionales y provinciales. “Nos están rodeando de cobro de peaje por todo el país. No tenemos política de estado de transporte respecto al ferrocarril, las rutas y combustible”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la ausencia de un plan integral para el transporte argentino.
El referente explicó que, desde su mirada, el sistema vigente resulta inconstitucional y económicamente inviable. “Primero, usted dijo hace un ratito que hablaba de la inconstitucionalidad por la falta de camino alternativo libre de pago y la doble imposición. Es clarísimo eso”, afirmó. Además, agregó que “en corredores viales de bajo caudal de tránsito el sistema de peaje directo, con cobro en ruta, es antieconómico”.
Críticas al sistema de peajes y al uso de los fondos públicos
Durante la entrevista, Lasca señaló que muchas de las grandes obras viales realizadas en el país no fueron financiadas con fondos provenientes del peaje, sino con aportes estatales. “La Autovía 14 no se hizo con fondos del peaje que cobraba camino en Uruguay, se hizo con fondos del Estado Nacional. O el puente Rosario-Victoria se hizo con fondos del Estado Nacional de Entre Ríos y Santa Fe”, explicó.
En ese sentido, aseguró que el volumen de tránsito en gran parte de las rutas argentinas no alcanza para sostener un sistema de peaje eficiente. “El caudal de tránsito promedio es de 7.000 vehículos por día. En algunos casos puede ser 10.000, 15.000. Y eso no funciona, salvo que usted cobre 20 millones de pesos de peaje”, remarcó.
Lasca también rechazó el argumento de que el peaje solo afecta a quienes utilizan los caminos. “Esto es claramente un impuesto al tránsito, que afecta al usuario vial y a toda la comunidad, tenga o no tenga un vehículo. Porque es mentira cuando dicen que lo paga el que usa el camino. Esto lo paga toda la comunidad”, expresó. Y añadió: “Usted compra un kilo de hierba y está pagando el peaje”.
El deterioro de las rutas y la falta de control
Consultado sobre el estado de las rutas en Entre Ríos y otras provincias, el dirigente aseguró que existe un deterioro generalizado y responsabilizó tanto a la falta de inversión como al exceso de carga de los camiones. “No hay control de carga y hay una complicidad entre el transportista y el donador de carga”, indicó.
Como ejemplo, mencionó el caso del transporte forestal. “Hoy por hoy, muchos transportes deben llevar 30 toneladas y llevan 50 o 60. No saben qué hacer para bajar los costos de transporte”, señaló, vinculando esa situación con el desgaste acelerado de la infraestructura vial.
Lasca también insistió en que el país carece de una política de transporte a largo plazo. “No tenemos ferrocarril. El 90% de la producción de la carga va por rutas”, afirmó. Según explicó, la falta de desarrollo ferroviario obliga a concentrar la logística en rutas nacionales y provinciales, incrementando el tránsito pesado y el deterioro de los caminos.
Reclamos por la infraestructura y defensa de Vialidad Nacional
Otro de los ejes de la entrevista estuvo centrado en el destino de los impuestos vinculados al transporte. “No es que no hay plata. Están los impuestos a los combustibles que recaudan 3.000 millones de dólares por año y que son desviados, esos fondos, a cosas que no tienen nada que ver con lo cual fue creado ese impuesto”, cuestionó.
Para Lasca, esos recursos deberían utilizarse exclusivamente en infraestructura vial. “Esa plata, sobre todo el impuesto a los combustibles, tiene que destinarse a obras de infraestructura vial”, manifestó. Además, enumeró los beneficios que podrían generarse: “Usted desarrolla el turismo. Fíjese la cantidad de beneficios que uno obtendría simplemente administrando los fondos como corresponde”.
El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial también salió en defensa de Vialidad Nacional frente a las críticas que recibe el organismo. “No es justo que se diga que Vialidad es un organismo corrupto. Habrá ñoquis, sí, puede haber, como en todos lados”, expresó.
Accidentes viales y reclamos al Gobierno
En otro tramo de la entrevista, Lasca sostuvo que existe una falta de diálogo entre las autoridades y las entidades especializadas en infraestructura vial. “No nos atiende el gobernador, no para confrontar, sino para decirle a Rogelio, pasa esto y aquello, no cometamos un error, no volvamos para atrás”, lamentó en referencia al gobernador Rogelio Frigerio.
También apuntó contra funcionarios nacionales por desconocer el funcionamiento del sistema de transporte. “No tienen ni idea de lo que hacen”, lanzó, al cuestionar la falta de especialistas técnicos en áreas estratégicas vinculadas a la obra pública y el transporte.
Finalmente, el referente expresó su preocupación por la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales y vinculó esa problemática con el deterioro de las rutas. “No es justo y encima no escuchan a los que estamos trabajando en esto, con propuestas superadoras”, afirmó.