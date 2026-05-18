LT11 quedó con 21 trabajadores tras retiros voluntarios en la radio pública

Diez empleados de LT11 aceptaron el retiro voluntario impulsado por el Gobierno nacional. La reducción generó preocupación por el futuro de la histórica emisora.
Radio LT11 quedó con 21 empleados tras retiros voluntarios. LT11 Radio General Francisco Ramírez atraviesa un escenario de incertidumbre luego de que diez trabajadores aceptaran el programa de retiro voluntario impulsado en el marco de la reestructuración de los medios públicos nacionales.
Con estas desvinculaciones, la histórica emisora de Concepción del Uruguay quedará con una planta reducida a 21 empleados, situación que generó inquietud por el funcionamiento futuro de una de las radios más representativas de Entre Ríos.
La medida forma parte del plan de reducción de personal que el Gobierno nacional lleva adelante sobre Radio Nacional y la Televisión Pública con el objetivo de disminuir la estructura estatal en los medios públicos.
Salida de trabajadores históricos
Entre quienes se acogieron al retiro voluntario figuran trabajadores de extensa trayectoria dentro de LT11: Cintia Beatriz Córdoba, Mónica Beatriz Etcheveste, María de los Ángeles Ferrari, Alejandro Javier Francia, María Valeria González, Manuel Nicolás Lemes, Matías Emanuel Pereyra, Jorge Daniel Pérez, Gustavo Javier Rodríguez y Rosana María Silva, publicó La Pirámide.
La decisión implicó la salida de reconocidas voces de la radiodifusión uruguayense, además de técnicos y empleados administrativos que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de la emisora pública local.
Muchos de ellos acompañaron distintas generaciones de oyentes y participaron en coberturas periodísticas, programas culturales y transmisiones históricas vinculadas a la ciudad y la región.
Preocupación en Concepción del Uruguay
La noticia generó repercusión tanto dentro del ámbito periodístico como en gran parte de la comunidad de Concepción del Uruguay, debido al fuerte vínculo que LT11 mantiene con la audiencia local.
La emisora es considerada una referencia histórica y cultural para la región, por su trayectoria en la radiofonía entrerriana y por su presencia en la vida social de la ciudad.
La reducción de personal abrió interrogantes sobre el futuro funcionamiento de la radio y el sostenimiento de sus contenidos informativos y culturales en el actual contexto de ajuste sobre los medios públicos nacionales.